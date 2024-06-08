Шмигаль: Менше ніж 30% великих ТЕС досі працюють, решта пошкоджені

Глава уряду підкреслив, що Україна працює над тим, аби до зими запустити якомога більше генерації

Денис Шмигаль (Фото: Facebook)

В Україні залишаються робочими лише 27% від усіх великих теплових електростанцій – решта зруйновані або пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

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За даними Шмигаля, лише 27% великих ТЕС залишаються в робочому стані, а 73% — не працюють через сильні пошкодження та руйнування. Російська армія зруйнувала 42 енергетичні блоки та пошкодила 20 гідроенергетичних блоків, які через атаки залишаються неробочими.

Глава уряду підкреслив, що Україна працює над тим, аби до зими запустити якомога більше генерації, а також захистити ті потужності, які збереглися, і ті, які енергетики зараз відновлюють.

Прем'єр заявив, що ситуація в енергетиці дуже складна, Росія зруйнувала 50% спроможності генерації електроенергії. За підрахунками уряду, внаслідок ворожих атак українська енергосистема втратила 9,2 ГВт потужності.

"Це половина нашої потужності, з якою ми проходили минулу зиму", — наголосив він.

Шмигаль акцентував – Україна працює й над збільшенням імпорту електроенергії з Євросоюзу. Він зазначив, що зараз ЄС політично дозволяє імпортувати 1,7 ГВт, хоча технічно Україна здатна приймати до 2,2 ГВт, тому ведуться перемовини про збільшення імпорту.

Окрім того, міжнародні партнери України створили спеціальний фонд підтримки енергетики України, у якому вже зібрали 500 млн євро, відзначив Шмигаль.

З березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України. У ніч проти 1 червня РФ завдала шостого удару – пошкодила одразу п'ять енергооб'єктів у різних областях.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденні дефіцити електрики можуть зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.

Міненерго повідомило, що Україна готується до "досить складної ситуації" в енергосистемі взимку 2024 року, метою російських атак є повний блекаут.

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