Укренерго пообіцяло неділю майже без відключень: будуть тільки ввечері

9 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів тільки з 20:00 до 22:00.

Фото: Сумиобленерго

У неділю, 9 червня, відключення світла в Україні будуть тільки ввечері, повідомила НЕК "Укренерго".

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"Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватися не буде", – йдеться у зведенні компанії.

З суботи в Україні тимчасово стало менше погодинних відключень.

Причин скорочення три: кінець тижня, вийшов з ремонту атомний енергоблок і змінився порядок розподілу лімітів.

Загалом ситуація в енергосистемі залишається дуже складною. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні продовжує працювати трохи більше чверті теплових електростанцій, решту було повністю знищено або серйозно пошкоджено Росією.

"Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Фактично станом на сьогодні через ракетні й дронові атаки ми втратили 9,2 ГВт електроенергії. Це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму", – заявив Шмигаль.