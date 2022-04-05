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УЗ за день вывезла 15 000 человек из Покровска, Краматорска, Славянска и Лозовой

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 23:29
УЗ за день вывезла 15 000 человек из Покровска, Краматорска, Славянска и Лозовой - Фото
Фото: EPA

Укрзализныця во вторник вывезла более 15 000 человек из Покровска, Краматорска, Славянска и Лозовой. Об этом компания сообщила в Facebook.

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"Четырьмя рейсами обезопасены 4500 пассажиров из Краматорска, 3900 пассажиров из Славянска, 1500 пассажиров из Лозовой, около 5500 пассажиров из Покровска", – рассказала Укрзализныця.

Кроме того, 239 мариупольцев из Запорожья и 120 жителей Луганской области из Днепра были эвакуированы поездами на запад Украины.

Компания призвала жителей Донбасса пользоваться возможностью и эвакуироваться, чтобы обезопасить свои семьи.

  • 3 апреля глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко заявил, что все граждане, имеющие такую возможность, должны временно выехать из Донецкой области в более безопасное место. Он предупредил, что ситуация в области будет "усложняться: это очевидно".
  • В тот же день к эвакуации призвал и глава Луганской области.
  • Руководство Украины считает, что после поражения оккупационных войск на севере страны Россия, вероятно, сосредоточится на захвате или удержании захваченных территорий на юге и востоке, а также на попытке захватить Одессу и близлежащие районы.
Андрей Водяный
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Лозовая краматорск эвакуация славянск укрзализныця Покровск
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