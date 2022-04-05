УЗ за день вывезла 15 000 человек из Покровска, Краматорска, Славянска и Лозовой

Укрзализныця во вторник вывезла более 15 000 человек из Покровска, Краматорска, Славянска и Лозовой. Об этом компания сообщила в Facebook.

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"Четырьмя рейсами обезопасены 4500 пассажиров из Краматорска, 3900 пассажиров из Славянска, 1500 пассажиров из Лозовой, около 5500 пассажиров из Покровска", – рассказала Укрзализныця.

Кроме того, 239 мариупольцев из Запорожья и 120 жителей Луганской области из Днепра были эвакуированы поездами на запад Украины.

Компания призвала жителей Донбасса пользоваться возможностью и эвакуироваться, чтобы обезопасить свои семьи.

3 апреля глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко заявил, что все граждане, имеющие такую возможность, должны временно выехать из Донецкой области в более безопасное место. Он предупредил, что ситуация в области будет "усложняться: это очевидно".

В тот же день к эвакуации призвал и глава Луганской области.

Руководство Украины считает, что после поражения оккупационных войск на севере страны Россия, вероятно, сосредоточится на захвате или удержании захваченных территорий на юге и востоке, а также на попытке захватить Одессу и близлежащие районы.

Андрей Водяный

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