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В АРМА передали имущество нардепа-коллаборанта Ковалева более чем на 3 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 18:50
В АРМА передали имущество нардепа-коллаборанта Ковалева более чем на 3 млн грн - Фото
Алексей Ковалев (Фото: Facebook)

Суд передал имущество бывшего народного депутата Алексея Ковалева, подозреваемого в государственной измене и пособничестве оккупантам, в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Общая стоимость собственности составляет более 3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Речь идет о дополнительно установленных корпоративных правах двух предприятий, косвенно принадлежащих Алексею Ковалеву. Они входят в группу компаний 4 канала.  Под арест также попал легковой автомобиль BMW X6 Ковалева. 

В июле по материалам ГБР суд арестовал имущество Ковалева – доли в уставных капиталах трех юридических лиц, а также его банковские счета стоимостью более 18,5 млн грн.

  • В апреле 2022 года работники ГБР открыли уголовное производство в отношении народного депутата Алексея Ковалева, который после вторжения РФ находился на  оккупированной территории Херсонской области и помогал оккупационным войскам. 
  • 6 июля генеральный прокурор сообщила ему о подозрении. 15 июля Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Депутат объявлен в розыск.
  • 16 июля по материалам ГБР суд арестовал имущество Ковалева – доли в уставных капиталах трех юридических лиц, а также его банковские счета.
  • 18 августа телеканал депутата-предателя Алексея Ковалева передали в управление АРМА. 
  • 29 августа в России заявили о смерти коллаборанта Ковалева в  результате огнестрельного ранения. В ГБР пока нет официального подтверждения этой информации.

Читайте также профайл на Ковалева и других предателей: 10 друзей Путина. Неудачники, охотники за деньгами: кто и почему становится коллаборантами

Наталія Фреїк
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коллаборант арест Алексей Ковалев АРМА
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