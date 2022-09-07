В АРМА передали имущество нардепа-коллаборанта Ковалева более чем на 3 млн грн

Суд передал имущество бывшего народного депутата Алексея Ковалева, подозреваемого в государственной измене и пособничестве оккупантам, в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Общая стоимость собственности составляет более 3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Речь идет о дополнительно установленных корпоративных правах двух предприятий, косвенно принадлежащих Алексею Ковалеву. Они входят в группу компаний 4 канала. Под арест также попал легковой автомобиль BMW X6 Ковалева.

В июле по материалам ГБР суд арестовал имущество Ковалева – доли в уставных капиталах трех юридических лиц, а также его банковские счета стоимостью более 18,5 млн грн.

В апреле 2022 года работники ГБР открыли уголовное производство в отношении народного депутата Алексея Ковалева, который после вторжения РФ находился на оккупированной территории Херсонской области и помогал оккупационным войскам.

6 июля генеральный прокурор сообщила ему о подозрении. 15 июля Ковалеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Депутат объявлен в розыск.

16 июля по материалам ГБР суд арестовал имущество Ковалева – доли в уставных капиталах трех юридических лиц, а также его банковские счета.

18 августа телеканал депутата-предателя Алексея Ковалева передали в управление АРМА.

29 августа в России заявили о смерти коллаборанта Ковалева в результате огнестрельного ранения. В ГБР пока нет официального подтверждения этой информации.

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Наталія Фреїк

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