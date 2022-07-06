UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нардепу Алексею Ковалеву выписали подозрение в государственной измене

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 16:47
Нардепу Алексею Ковалеву выписали подозрение в государственной измене - Фото
Алексей Ковалев (Фото - Facebook Алексея Ковалева)

Генеральный прокурор Украины подписал подозрение народному депутату Украины Алексею Ковалеву. Об этом сообщает Госбюро расследований.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство в отношении нардепа Ковалева в апреле 2022 года. Ковалев, отмечают правоохранители, после начала полномасштабного вторжения  России остался на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

Следователи считают установленным, что в начале июля Ковалев вступил в должность "заместителя председателя" в так называемом оккупационном "правительстве Херсонской области".

ГБР квалифицирует действия подозреваемого по статьям о государственной измене в условиях военного положения и о пособничестве государству-агрессору. В случае осуждения по этим статьям Ковалеву грозит наказание до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году Ковалев был избран от партии Слуга народа в мажоритарном избирательном округе № 186 (Голая Пристань).

  • О том, что Ковалева коллеги подозревают в госизмене, сообщила 28 апреля глава партии Слуга народа Елена Шуляк. Партия Слуга народа и ее фракция в Верховной Раде приостановили членство Ковалева во фракции. В тот же день коллектив 4 канала попросил не отождествлять их с собственником этого медиа Ковалевым.
  • 8 июня на Facebook-странице Ковалева появилось первое сообщение с начала полномасштабного вторжения: он написал, что "Россия здесь навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит".
  • 10 июня Ковалеву заблокировали доступы ко всем госресурсам, ранее открытые для него как для нардепа.
  • 22 июня руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил подрыв в Херсонской области автомобиля Ковалева.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госизмена подозрение госбюро расследований Алексей Ковалев
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 