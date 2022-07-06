Нардепу Алексею Ковалеву выписали подозрение в государственной измене

Генеральный прокурор Украины подписал подозрение народному депутату Украины Алексею Ковалеву. Об этом сообщает Госбюро расследований.

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Сотрудники ГБР открыли уголовное производство в отношении нардепа Ковалева в апреле 2022 года. Ковалев, отмечают правоохранители, после начала полномасштабного вторжения России остался на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

Следователи считают установленным, что в начале июля Ковалев вступил в должность "заместителя председателя" в так называемом оккупационном "правительстве Херсонской области".

ГБР квалифицирует действия подозреваемого по статьям о государственной измене в условиях военного положения и о пособничестве государству-агрессору. В случае осуждения по этим статьям Ковалеву грозит наказание до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году Ковалев был избран от партии Слуга народа в мажоритарном избирательном округе № 186 (Голая Пристань).

О том, что Ковалева коллеги подозревают в госизмене, сообщила 28 апреля глава партии Слуга народа Елена Шуляк. Партия Слуга народа и ее фракция в Верховной Раде приостановили членство Ковалева во фракции. В тот же день коллектив 4 канала попросил не отождествлять их с собственником этого медиа Ковалевым.

8 июня на Facebook-странице Ковалева появилось первое сообщение с начала полномасштабного вторжения: он написал, что "Россия здесь навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит".

10 июня Ковалеву заблокировали доступы ко всем госресурсам, ранее открытые для него как для нардепа.

22 июня руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил подрыв в Херсонской области автомобиля Ковалева.

Сергей Бережной

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