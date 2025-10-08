В Буэнос-Айресе президент Аргентины дал концерт на фоне протестов и скандалов – фото

На фоне протестов и экономического кризиса президент Аргентины Милей дал концерт в Буэнос-Айресе, чтобы уменьшить недовольство

Президент Аргентины Милей презентует свою новую книгу посреди предвыборной кампании в Буэнос-Айресе (Фото: EPA / Хуан Игнасио Ронкорони)

Президент Аргентины и бывший фронтмен трибьют-группы Rolling Stones Хавьер Милей дал концерт в Буэнос-Айресе, чтобы поднять свой рейтинг на фоне экономического кризиса и протестов в Аргентине. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Милей спел во время презентации своей новой книги "Конструирование чуда" в Буэнос-Айресе.

"Я человек. Возможно, это так не кажется, но это так", – сказал глава Аргентины толпе.

Милей исполнил сет из девяти треков, преимущественно рок-гимнов 1980-х на 15-тысчной Movistar Arena, где ранее выступали такие рокеры как Лиам Галлахер, Judas Priest и Megadeth.

Он возглавил страну около двух лет назад, обещая спасти экономику, уничтожить инфляцию, провести решительные реформы и бороться с обманчивыми элитами, которые он называл "la casta" (кастой).

Сначала его жесткая экономическая политика дала результаты: трехзначная инфляция начала падать, вызвав одобрение международных экономистов и политиков, в частности президента США Дональда Трампа.

Однако в последние недели так называемая революция Милея дала сбой. Сомнения относительно его политического будущего напугали рынки и вызвали резкую распродажу аргентинского песо, из-за чего правительство вынуждено было потратить ограниченные международные резервы, чтобы сдержать валютный отток.

Кризис в Аргентине стал настолько серьезным, что в прошлом месяце Трамп предоставил экстренную финансовую помощь до $20 млрд. Президент США заявил: "Мы поддерживаем его на 100% и считаем, что он делает фантастическую работу".

Об уменьшении доверия к президенту свидетельствует то, что в сентябре партия Милея La Libertad Avanza потерпела сокрушительное поражение на провинциальных выборах в Буэнос-Айресе, где проживает почти 40% населения Аргентины.

В воскресенье, 5 октября, близкий соратник Милея, Хосе Луис Эсперт, признался, что получил $200 000 от предполагаемого наркоторговца и снял свою кандидатуру с выборов.

По мнению экспертов, поддержка президента уменьшается, ведь обещанное им "сокращение бензопилой" прежде всего ударило по чувствительным сферам: доходам пенсионеров, государственным педиатрическим больницам, университетам и домохозяйствам, которые сталкиваются со стремительным ростом расходов на коммунальные услуги и продукты.

Мнения посетителей концерта разделились, кто-то считает, что страна – в плачевном состоянии, а кто-то говорит: "Я почти безоговорочно поддерживаю правительство. В оппозиции есть много тех, кто сделает все возможное, чтобы его свергнуть, но со своей стороны я всегда буду поддерживать его".

