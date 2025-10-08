У Буенос-Айресі президент Аргентини дав концерт на тлі протестів і скандалів – фото

На тлі протестів й економічної кризи президент Аргентини Мілей дав концерт у Буенос-Айресі, щоб зменшити невдоволення

Президент Аргентини Мілей презентує свою нову книгу посеред передвиборчої кампанії в Буенос-Айресі (Фото: EPA / Хуан Ігнасіо Ронкороні)

Президент Аргентини та колишній фронтмен триб'ют-гурту Rolling Stones Хав’єр Мілей дав концерт в Буенос-Айресі, щоб підняти свій рейтинг на тлі економічної кризи й протестів в Аргентині. Про це повідомила британська газета The Guardian.

Мілей заспівав під час презентації своєї нової книги "Конструювання дива" в Буенос-Айресі.

"Я людина. Можливо, це так не здається, але це так", – сказав очільник Аргентини натовпу.

Мілей виконав сет з дев'яти треків, переважно рок-гімнів 1980-х на 15-тисячній Movistar Arena, де раніше виступали такі рокери як Ліам Галлахер, Judas Priest і Megadeth.

Він очолив країну близько двох років тому, обіцяючи врятувати економіку, знищити інфляцію, провести рішучі реформи й боротися з обманливими елітами, які він називав "la casta" (кастою).

Спочатку його жорстка економічна політика дала результати: тризначна інфляція почала падати, викликавши схвалення міжнародних економістів і політиків, зокрема президента США Дональда Трампа.

Проте останніми тижнями так звана революція Мілея дала збій. Сумніви щодо його політичного майбутнього налякали ринки й спричинили різкий розпродаж аргентинського песо, через що уряд змушений був витратити обмежені міжнародні резерви, щоб стримати валютний відтік.

Криза в Аргентині стала настільки серйозною, що минулого місяця Трамп надав екстрену фінансову допомогу до $20 млрд. Президент США заявив: "Ми підтримуємо його на 100% і вважаємо, що він робить фантастичну роботу".

Про зменшення довіри до президента свідчить те, що у вересні партія Мілея La Libertad Avanza зазнала нищівної поразки на провінційних виборах у Буенос-Айресі, де мешкає майже 40% населення Аргентини.

У неділю, 5 жовтня, близький соратник Мілея, Хосе Луїс Есперт, зізнався, що отримав $200 000 від ймовірного наркоторговця та зняв свою кандидатуру з виборів.

На думку експертів, підтримка президента зменшується, адже обіцяне ним "скорочення бензопилою" перш за все вдарило по чутливих сферах: доходах пенсіонерів, державних педіатричних лікарнях, університетах і домогосподарствах, які стикаються зі стрімким зростанням витрат на комунальні послуги й харчі.

Думки відвідувачів концерту розділились, хтось вважає, що країна – у жалюгідному стані, а хтось каже: "Я майже беззастережно підтримую уряд. В опозиції є багато тих, хто зробить усе можливе, щоб його повалити, але зі свого боку я завжди підтримуватиму його".

