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В Европе не хватает взрывчатки для снарядов для Украины – Financial Times

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2023, 12:07
В Европе не хватает взрывчатки для снарядов для Украины – Financial Times - Фото
Фото: EPA

Стремление Европейского Союза увеличить производство боеприпасов для Украины упирается в дефицит взрывчатки, утверждает газета Financial Times.

Дефицит пороха, пластиковой взрывчатки и тротила невозможно быстро преодолеть, сколько денег бы на это не выделили, говорится в публикации.

"Основная проблема в том, что европейская оборонная промышленность не в хорошем состоянии для крупномасштабного военного производства", – цитирует газета неназванного немецкого чиновника.

"Новый артиллерийский завод – это очень просто, но как производить больше снарядов без сырья", – сказал глава чешской ассоциации оборонной промышленности Йиржи Гинек.

Самым узким местом является производство пороха и его основного компонента – нитроцеллюлозы.

"За короткое время увеличить производство нитроцеллюлозы. В Европе нет значительных производителей сырья, которое нам нужно. Если мне нужно увеличить производство пороха, понадобится, наверное, три года", – пояснил Гинек.

Чешская компания Explosia, один из крупнейших европейских поставщиков взрывчатки для артиллерийских снарядов, заявила, что работает на полную мощность и не сможет ее увеличить до 2026 года.

Румыния ведет переговоры с американскими и южнокорейскими компаниями по строительству в стране порохового завода. Последнее такое предприятие в стране закрыли еще в 2004-м.

В сложившейся ситуации Европа вынуждена будет искать поставщиков в Индии, Корее и других дальних странах.

Удорожание сырья и всплеск спроса привели к тому, что цена на боеприпасы в Европе выросла на 20% по сравнению с довоенным периодом – примерно до 850 евро за штуку.

Андрій Водяний
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евросоюз порох боеприпасы оборонная промышленность
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