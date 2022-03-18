В Изюме оккупанты бросили в бой курсантов и потерпели поражение – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович на очередном брифинге сообщил, что Россия отправила в город Изюм учебные подразделения, которые были частично уничтожены Вооруженными силами Украины.

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"Хочу отметить, что в военной истории, в военном деле, когда бросают курсантов на основные направления, школу младших специалистов – это вообще означает почти разгром " – подчеркнул Алексей Арестович.

Часть русских курсантов пленили, часть их скрылась.

Основными направлениями сосредоточения усилий врага остаются зона ООС, город Мариуполь и направление Херсон-Николаев, хотя за последние двое суток там не вели активных боевых действий.

Анна Чуданова

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