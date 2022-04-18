В Мариуполе Россия повторяет подход второй Чеченской войны и Сирии – Британская разведка

Обстрелы населенных районов Мариуполя российскими войсками согласовываются с подходом РФ к Чечне в 1999 году во время второй Чеченской войны и Сирии в 2016 году, констатирует Британская разведка.

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В то же время британцы напоминают, что 24 февраля Минобороны агрессора заявляло, что Россия не будет ни наносить удары по городам, ни угрожать украинскому населению.

Как говорится в сообщении разведки, российское командование будет озабочено тем, как долго приходится брать Мариуполь.



"Скоординированное украинское сопротивление стало серьезным испытанием для россиян и оттащило людей и технику, замедлив продвижение России в других местах", – пишут британцы.

Валерия Давыдова

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