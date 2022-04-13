В Москве просто не верят, что Европа способна принудить Россию к миру – Зеленский

Российское руководство совершенно не верит в то, что Европа способна привлечь Россию к ответственности. Ведь все международные учреждения, которые должны поддерживать мир, оказались несостоятельными.

Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский выразил в своем обращении к Рийгикогу, парламенту Эстонии.

По его словам, от глобальной архитектуры безопасности остались разве что обломки – "такие же руины, как от украинских городов, разбомбленных российскими ракетами и авиацией".

"Все международные институты, которые должны поддерживать мир ООН, ОБСЕ и другие, – не способны сейчас остановить российскую агрессию. Хотя именно для этого и создавались".

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"Почему российское руководство все это себе позволяет? Чем для Москвы обеспечивается чувство безнаказанности? Уверен, вы знаете ответ на эти вопросы. Он очевиден", – говорит Зеленский.

Россия пользуется своими привилегиями в международных структурах, объяснил он. В частности, оккупированным им местом постоянного члена Совбеза ООН, чтобы блокировать любые попытки реально вернуть мир в Европу или в другие регионы, где Россия воюет. С другой стороны, российское руководство совершенно не верит в то, что Европа способна привлечь Россию к ответственности.

"В Москве просто не верят, что Европа способна принудить Россию к миру. Рассчитывают на раскол среди европейцев и на то, что приоритет сохранения торговли для европейцев будет выше, чем приоритет безопасности или даже приоритет выживания соседних с Россией народов".

Он поблагодарил Эстонию за поддержку Украины и помощь в нашей борьбе с оккупантами, в частности, военную, и призвал усиливать санкции против Москвы.

"Вспомните, что большинство сталинских палачей так и не ответили за все, что наделали. Поэтому особенно важно – привлечь к ответственности новое поколение российских палачей," – напомнил он.

По словам Зеленского, странам ЕС следует еще серьезнее отнестись к санкционной политике против Российской Федерации, "поскольку это единственный инструмент, чтобы принудить Россию к миру".

В частности, он призвал в новом пакете санкций против агрессора защищать необходимость полной блокировки российских банков и наконец внести нефть в санкционный пакет.

"Пока Россия не вернет принудительно вывезенных украинцев, пока не вернет тысячи украденных детей, она не должна получать деньги от европейских государств или компаний. Евросоюз не имеет права быть спонсором депортаций. Евросоюз не имеет права быть спонсором войны", – подчеркнул Зеленский.

Также во время обращения президент рассказал, что Россия уже принудительно депортировала полмиллиона украинцев.

Уляна Букатюк

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