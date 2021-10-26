В Одессе состоятся дебаты с участием известных украинских и мировых деятелей PR
На правах партнерства
27-28 октября 2021 года в Одессе состоится IV ежегодный международный Форум The Odesa Debate – Одесские Дебаты. Тема мероприятия – "Перспективное мышление: Построение мирной и преуспевающей Украины". В рамках форума запланирован визит достопочтенных украинских и мировых дипломатов из профильных министерств, а также экспертов и руководителей выдающихся международных компаний и организаций.
Организаторы форума: German Marshall Fund (США) и Благотворительная организация Фонд Бумбураса.
При спонсорской поддержке: Строительная компания "Гефест".
Партнерами мероприятия выступают: Министерство иностранных дел Украины, НАТО, посольство США в Украине и Wilfried Martens Centre.
В ходе форума будут рассмотрены такие важные вопросы как:
1. Украина@30 – видение европейского будущего;
2. Геополитическая безопасность: Строим Украину в мире;
3. Экономическая безопасность: обеспечение долгосрочного процветания;
4. Энергетическая безопасность: укрепление трансатлантического сотрудничества с Украиной;
5. Что необходимо для успешного проведения реформ?
Другие темы будут обсуждаться известными мировыми деятелями и политиками, которые соберутся, чтобы обеспечить развитие и безопасность Украины в столь непростое для страны время.
Среди спикеров:
Игорь Жовква – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;
Павел Климкин – бывший министр иностранных дел Украины;
Робин Данниган – заместитель помощника министра по европейским делам,
Государственный департамент США;
Матти Маасикас – глава представительства ЕС в Украине;
Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам Европейской и
Евроатлантической интеграции;
Маргаритас Схинас – вице-президент Европейской комиссии;
Жан-Эрик Де Загон – постоянный представитель в Украине Европейского инвестиционного банка;
Энди Хандер – президент Американской торговой палаты в Украине;
Уэйн Раабе – директор межведомственного партнерства Европейского командования США.
Место проведения: Украина, Одесса, гостиница "Бристоль" (ул. Пушкинская, 15).
Регистрация на мероприятие начнется в 15:30 и будет проходить с соблюдением всех норм безопасности. Для посещения форума необходимо предъявить сертификат/код вакцинации или ПЦР-тест, проведенный не позднее чем за 72 часа до мероприятия.
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