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В Одессе состоятся дебаты с участием известных украинских и мировых деятелей PR

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 15:14
В Одессе состоятся дебаты с участием известных украинских и мировых деятелей - Фото

На правах партнерства

27-28 октября 2021 года в Одессе состоится IV ежегодный международный Форум The Odesa Debate – Одесские Дебаты. Тема мероприятия – "Перспективное мышление: Построение мирной и преуспевающей Украины". В рамках форума запланирован визит достопочтенных украинских и мировых дипломатов из профильных министерств, а также экспертов и руководителей выдающихся международных компаний и организаций.

Организаторы форума: German Marshall Fund (США) и Благотворительная организация Фонд Бумбураса.

При спонсорской поддержке: Строительная компания "Гефест".

Партнерами мероприятия выступают: Министерство иностранных дел Украины, НАТО, посольство США в Украине и Wilfried Martens Centre.

В ходе форума будут рассмотрены такие важные вопросы как:

1. Украина@30 – видение европейского будущего;

2. Геополитическая безопасность: Строим Украину в мире;

3. Экономическая безопасность: обеспечение долгосрочного процветания;

4. Энергетическая безопасность: укрепление трансатлантического сотрудничества с Украиной;

5. Что необходимо для успешного проведения реформ?

Другие темы будут обсуждаться известными мировыми деятелями и политиками, которые соберутся, чтобы обеспечить развитие и безопасность Украины в столь непростое для страны время.

Среди спикеров:

Игорь Жовква – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;

Павел Климкин – бывший министр иностранных дел Украины;

Робин Данниган – заместитель помощника министра по европейским делам,

Государственный департамент США;

Матти Маасикас – глава представительства ЕС в Украине;

Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам Европейской и

Евроатлантической интеграции;

Маргаритас Схинас – вице-президент Европейской комиссии;

Жан-Эрик Де Загон – постоянный представитель в Украине Европейского инвестиционного банка;

Энди Хандер – президент Американской торговой палаты в Украине;

Уэйн Раабе – директор межведомственного партнерства Европейского командования США.

Место проведения: Украина, Одесса, гостиница "Бристоль" (ул. Пушкинская, 15).

Регистрация на мероприятие начнется в 15:30 и будет проходить с соблюдением всех норм безопасности. Для посещения форума необходимо предъявить сертификат/код вакцинации или ПЦР-тест, проведенный не позднее чем за 72 часа до мероприятия.

Доступ к мероприятию предоставляется только при условии предварительной регистрации.
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The Odesa Debate
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