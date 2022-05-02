В Одесской области задержали 12 вероятных диверсантов: готовили провокации к 2 мая

дополнено

В Одесской области задержаны 12 человек по подозрению в подготовке провокаций к 2 мая. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вместе с полицией работники ГБР приняли участие в отработке лиц "из криминалитета и возможных коллаборантов", которые могли под руководством РФ попытаться дестабилизировать ситуацию в регионе.

В ходе операции были задержаны12 человек, подозреваемых в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. У одного из них дома обнаружили большое количество автоматов, пулеметы, гранаты, пистолеты и патроны. Кроме того, у предполагаемых мятежников были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.

Открыто уголовное производство по статье о государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Дело будет расследоваться Службой безопасности Украины.

Обновление 11:58. Отдельно ДБР сообщило, что в Одесской области задержали доверенное лицо бывшего нардепа Ильи Кивы. Он отвечал за сбор "спортсменов" в Одессе и обеспечивал их участие в акциях и митингах на территории страны, по заказу Кивы.

Еще один помощник Кивы скрывался от стражей порядка на Закарпатье. Он отвечал за подбор "титушек", которые охраняли представителей политической партии "ОПЗЖ" во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях.

Правоохранительные органы установили три десятка "титушек", которых руководство политической партии "ОПЗЖ" использовало в качестве силового блока.

Проверяется причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года.

В Одессе с вечера воскресенья начался комендантский час, который продлится до утра вторника. МВД объяснило, что это связано с печально известной датой 2 мая 2014 года, поскольку Россия ежегодно спекулирует на этой теме, устраивая провокации.

2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков с участием проукраинских и пророссийских активистов погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.