В Одесской области задержали 12 вероятных диверсантов: готовили провокации к 2 мая
В Одесской области задержаны 12 человек по подозрению в подготовке провокаций к 2 мая. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
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Вместе с полицией работники ГБР приняли участие в отработке лиц "из криминалитета и возможных коллаборантов", которые могли под руководством РФ попытаться дестабилизировать ситуацию в регионе.
В ходе операции были задержаны12 человек, подозреваемых в подготовке диверсий, протестов и мятежей в Одесской области. У одного из них дома обнаружили большое количество автоматов, пулеметы, гранаты, пистолеты и патроны. Кроме того, у предполагаемых мятежников были обнаружены флаги с коммунистической символикой, медали, антиукраинские книги и агитационные брошюры.
Открыто уголовное производство по статье о государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Дело будет расследоваться Службой безопасности Украины.
- В Одессе с вечера воскресенья начался комендантский час, который продлится до утра вторника. МВД объяснило, что это связано с печально известной датой 2 мая 2014 года, поскольку Россия ежегодно спекулирует на этой теме, устраивая провокации.
- 2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков с участием проукраинских и пророссийских активистов погибли 48 человек, более 200 были ранены. Большинство жертв погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и специально спланированы.
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