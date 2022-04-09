В Пентагоне заявили, что Украина разбила до 20% вражеской армии

Украина разбила 15-20% российских войск, которые Кремль стянул к границам перед началом вторжения в феврале 2022 года. Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель Пентагона, пишет ABC News.

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Более точной оценки потерь представитель Пентагона не сообщил, но Украина оценивает их в 19 000 человек.

Американские военные предполагают, что Россия будет пытаться усилить военную группировку, набрав более 60 000 военных среди новобранцев и резервистов.

Пока неизвестно, удастся ли России реализовать эти планы, но уже значительно усилила свои войска на Донбассе. По оценкам Пентагона, в Донбассе или около него размещено более 40 российских батальонно-тактических групп. Еще несколько дней назад США оценивали это количество в "более 30", то есть за последние дни туда прибыло около 10 000 военных.

Украинские власти считают, что войска РФ заканчивают подготовку к большому сражению на Донбассе .

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предполагает, что она будет напоминать бои времен Второй мировой войны – с большими маневрами и тысячами единиц техники – танков, самолетов и бронетехники.

Андрей Водяный

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