UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Пентагоне заявили, что Украина разбила до 20% вражеской армии

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 02:21
В Пентагоне заявили, что Украина разбила до 20% вражеской армии - Фото
Фото: EPA

Украина разбила 15-20% российских войск, которые Кремль стянул к границам перед началом вторжения в феврале 2022 года. Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель Пентагона, пишет ABC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Более точной оценки потерь представитель Пентагона не сообщил, но Украина оценивает их в 19 000 человек.

Американские военные предполагают, что Россия будет пытаться усилить военную группировку, набрав более 60 000 военных среди новобранцев и резервистов.

Пока неизвестно, удастся ли России реализовать эти планы, но уже значительно усилила свои войска на Донбассе. По оценкам Пентагона, в Донбассе или около него размещено более 40 российских батальонно-тактических групп. Еще несколько дней назад США оценивали это количество в "более 30", то есть за последние дни туда прибыло около 10 000 военных.

  • Украинские власти считают, что войска РФ заканчивают подготовку к большому сражению на Донбассе .
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предполагает, что она будет напоминать бои времен Второй мировой войны – с большими маневрами и тысячами единиц техники – танков, самолетов и бронетехники.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон война с россией потери РФ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 