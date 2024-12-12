В пятницу, 13 декабря, ограничения электричества будут действовать 15 часов – Укрэнерго
В пятницу, 13 декабря, ограничение потребления электроэнергии будет действовать 15 часов, сообщила национальная энергетическая компания Укрэнерго.
Анонсированы следующие ограничения для бытовых потребителей:
→ одна очередь отключений будет действовать с 06:00 до 08:00;
→ две очереди отключений 08:00 – 19:00;
→ одна очередь отключений с 19:00 до 21:00.
Для промышленности и бизнеса ограничения запланированы с 06:00 до 22:00.
Укрэнерго отметило, что в течение суток может измениться время применения и объем ограничений. Также компания призвала не включать несколько мощных устройств одновременно, когда электроэнергия появляется по графику.
"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – отметили в компании.
Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть таких очередей.
Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.
Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.
- Ранее Укрэнерго объяснило детали внедрения новых принципов применения графиков почасовых отключений (ГПО) электроэнергии для населения и бизнеса во всех областях.
- Также в компании заявляли, что пока не собираются строить подземные подстанции, потому что считают такое решение проблематичным.