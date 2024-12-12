В пятницу, 13 декабря, ограничения электричества будут действовать 15 часов – Укрэнерго

Анонсировано до двух очередей отключений для бытовых потребителей

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В пятницу, 13 декабря, ограничение потребления электроэнергии будет действовать 15 часов, сообщила национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Анонсированы следующие ограничения для бытовых потребителей:

→ одна очередь отключений будет действовать с 06:00 до 08:00;

→ две очереди отключений 08:00 – 19:00;

→ одна очередь отключений с 19:00 до 21:00.

Для промышленности и бизнеса ограничения запланированы с 06:00 до 22:00.

Укрэнерго отметило, что в течение суток может измениться время применения и объем ограничений. Также компания призвала не включать несколько мощных устройств одновременно, когда электроэнергия появляется по графику.

"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – отметили в компании.

Что такое череда отключений света? Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть таких очередей. Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов. Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.

Ранее Укрэнерго объяснило детали внедрения новых принципов применения графиков почасовых отключений (ГПО) электроэнергии для населения и бизнеса во всех областях.

Также в компании заявляли, что пока не собираются строить подземные подстанции, потому что считают такое решение проблематичным.