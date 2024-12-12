У п'ятницю, 13 грудня, обмеження електрики діятимуть 15 годин – новий графік Укренерго

Анонсовано до двох черг відключень для побутових споживачів

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У п'ятницю, 13 грудня, обмеження споживання електроенергії діятимуть 15 годин, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

Анонсовано такі обмеження для побутових споживачів:

→ одна черга відключень діятиме з 06:00 до 08:00;

→ дві черги відключень 08:00 – 19:00;

→ одна черга відключень з 19:00 до 21:00.

Для промисловості та бізнесу обмеження заплановані з 06:00 до 22:00.

Укренерго зауважило, що впродовж доби можуть змінитися час застосування та обсяг обмежень. Також компанія закликала не вмикати декілька потужних приладів одночасно, коли електроенергія з’являється за графіком.

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – зауважили у компанії.

Що таке черга відключень світла? Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Загалом є шість таких черг. Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів. Дані щодо тривалості відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.

Раніше Укренерго пояснило деталі впровадження нових принципів застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) електроенергії для населення та бізнесу у всіх областях.

Також у компанії заявляли: поки що не збираються будувати підземні підстанції, бо вважають таке рішення проблематичним.