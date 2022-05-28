В РФ проблемы с обеспечением армии: командиры не отправляют технику на передовую – ГУР

Россия не может решить проблемы обеспечения оккупационных подразделений на территории Украины: логистика не работает на расстоянии свыше 100 км от собственной границы, сообщает разведка Минобороны.

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Как отмечает ГУР, командиры частей материально-технического обеспечения армии РФ запрещают использовать технику для эвакуации раненых, подвозить продукты и топливо в передовые подразделения, чтобы не отвечать потом за потерю техники.

По данным разведки, армия РФ уже задействовала более 45% всей автомобильной техники с начала войны.

Более 3000 автомобилей оккупантов продолжают храниться в пунктах постоянной дислокации в тылу.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупантов.

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Наталия Фреик

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