В России из-за войны похороны оккупантов могут подорожать на 17%

В России похороны военных могут подорожать. Так, российская ФСБ попросила правительство увеличить на 17% ассигнования на погребение и надгробия для военных, пишет русская служба BBC.

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По данным ВВС, с началом войны в РФ разогналась инфляция: из-за санкций, ухода бизнеса, паники покупателей и перебоев с поставками в годовом выражении в марте она достигла почти 17%.

Именно на столько ФСБ хочет увеличить расходы на похороны своих военных, так как они покрываются из бюджета, но еще не индексировались. Как пишет издание, при таком решении компенсация расходов на захоронение одного погибшего на военной службе вырастет на 7800 – 11 000 рублей до 56 400 – 74 200 рублей ($695-915).

Как отмечает ВВС, сколько похорон придется оплатить бюджету страны-оккупанта после индексации и какой будет финальная общая сумма – неизвестно.

Валерия Давыдова

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