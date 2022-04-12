В России серьезно поврежден железнодорожный мост рядом с украинской границей – фото

Повреждения железнодорожных путей в Белгородской области России, о которых сообщалось сегодня, связаны с серьезным повреждением железнодорожного моста. Это следует из фотографий, опубликованных в Telegram.

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Мост поврежден в районе населенного пункта Шебекино. Белгородский губернатор Гладков сообщил, что "на месте повреждения железнодорожных путей работает следственная группа, которая выяснит причину произошедшего".

Белгородский ресурс Фонарь.TV опубликовал также присланную читателем фотографию, на которой виден столб дыма, замеченный местными жителями якобы в районе происшествия.

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области РФ заявил, что в Шебекинском городском округе "повреждены железнодорожные пути", но жертв и пострадавших нет.

Шебекино находится практически на границе с Украиной – напротив города Волчанск Харьковской области.

Сергей Бережной

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