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В России серьезно поврежден железнодорожный мост рядом с украинской границей – фото

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 14:09
В России серьезно поврежден железнодорожный мост рядом с украинской границей – фото - Фото
Повреждения железнодорожного моста в Белгородской области (Фото - Telegram Подъем)

Повреждения железнодорожных путей в Белгородской области России, о которых сообщалось сегодня, связаны с серьезным повреждением железнодорожного моста. Это следует из фотографий, опубликованных в Telegram.

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Мост поврежден в районе населенного пункта Шебекино. Белгородский губернатор Гладков сообщил, что "на месте повреждения железнодорожных путей работает следственная группа, которая выяснит причину произошедшего".

Повреждения железнодорожного моста в Белгородской области (Фото – Telegram Подъем)

Повреждения железнодорожного моста в Белгородской области (Фото – Telegram Подъем)

Белгородский ресурс Фонарь.TV опубликовал также присланную читателем фотографию, на которой виден столб дыма, замеченный местными жителями якобы в районе происшествия.

Столб дыма в Шебекинском горокруге Белгородской области РФ (Фото – Фонарь.TV)

Ранее сообщалось, что губернатор Белгородской области РФ заявил, что в Шебекинском городском округе "повреждены железнодорожные пути", но жертв и пострадавших нет.

Шебекино находится практически на границе с Украиной – напротив города Волчанск Харьковской области.

Сергей Бережной
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авария Белгородская область
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