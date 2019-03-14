На правах рекламы

15 марта заработает новый 7-ми зальный кинотеатр Multiplex. Многозальник будет расположен в первом на западной Украине Спортивно - Торгово - Развлекательном Центре Spartak, который находится по адресу: улица Гетмана Мазепы, 1Б.

Реклама

Общая площадь нового кинотеатра 3224,3 квадратных метра, а вместительность залов составляет 867 мест. В новом 7 зальнике планируются как классические так и новые сервисы. В конце марта начнет работать лаунж зона MClub от Multiplex, в которой можно побаловать себя вкусным коктейлями. А во второй половине апреля ожидается запуск уникального для сети проекта “Luke&Lea” - это комфортная игровая зона для детей, в которой все маленькие посетители смогут весело проводить время вместе с аниматорами, пока родители смотрят фильм.

Multiplex становится местом, где можно не просто посмотреть кино, но и комфортно отдохнуть. Команда сети не устает экспериментировать и постоянно вводит дополнительные сервисы для зрителей. “Luke&Lea” - это совершенно новый проект для Multiplex. В игровой зоне можно спокойно оставить деток от 2 лет до 7 лет и пойти посмотреть желаемый фильм. Уже во второй половине апреля сервис полноценно заработает, а пока в кинотеатре будут функционировать залы и зона баров.

С 13:00 в кинотеатре начнутся первые сеансы и специально для жителей Львова и гостей города они будут бесплатными. Только 15 марта в пятом зале бесплатно можно будет посмотреть: "Королевский корги", "Бешеная миссия в Майами", "Аквамен" и "Встреча одноклассников". Для получения бесплатного билета необходимо обратиться в кассу кинотеатра.

Ждем вас в Multiplex CТРЦ Spartak 15 марта.

Детали на сайте: https://multiplex.ua/ua/cinema/lviv/spartak