В центре Конотопа пуля ПВО ранила мужчину

Во время атаки россиян на Сумщину ранения получил 79-летний мужчина

Конотоп скриншот

Днем 30 сентября в центре Конотопа во время работы сил противовоздушной обороны 79-летний мужчина получил пулевое ранение. Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин.

Он отметил, что пуля ПВО попала мужчине в живот.

Семенихин призвал местных находиться подальше от окон и не выходить на улицы города во время работы сил ПВО, которые отражают российские атаки.

Травмированного мужчину доставили в больницу и готовят к срочной операции.