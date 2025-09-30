В центре Конотопа пуля ПВО ранила мужчину
Днем 30 сентября в центре Конотопа во время работы сил противовоздушной обороны 79-летний мужчина получил пулевое ранение. Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин.
Он отметил, что пуля ПВО попала мужчине в живот.
Семенихин призвал местных находиться подальше от окон и не выходить на улицы города во время работы сил ПВО, которые отражают российские атаки.
Травмированного мужчину доставили в больницу и готовят к срочной операции.
- 30 сентября в результате российской атаки на Сумщине погибли супруги с двумя детьми.
