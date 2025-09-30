У центрі Конотопа куля ППО поранила чоловіка

Під час атаки росіян на Сумщину поранення отримав 79-річний чоловік

Конотоп (Скриншот з відео)

Вдень 30 вересня у центрі Конотопа під час роботи сил протиповітряної оборони 79-річний чоловік отримав кульове поранення. Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін.

Він наголосив, що куля ППО влучила чоловіку в живіт.

Семеніхін закликав місцевих перебувати якомога далі від вікон та не виходити на вулиці міста під час роботи сил ППО, що відбивають російські атаки.

Травмованого чоловіка доставили до лікарні та готують до термінової операції.