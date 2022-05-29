UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине официально создали спецподразделение Азов Харьков

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 23:08
В Украине официально создали спецподразделение Азов Харьков - Фото
Азов Харьков (фото - Немічев Kraken)

Сегодня, 29 мая, в Украине официально сформировали подразделение Сил специальных операций "Азов Харьков".

Об этом сообщил один из лидеров спецподразделения Kraken (отдельное разведдиверсионное подразделение в составе воинской части Минобороны, в которое входят представители Национального корпуса) Константин Немичев и официальный канал ССО АЗОВ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это еще одно наше боевое подразделение, которое будет действовать в Харьковской области и освобождать нашу землю от оккупантов", – говорится в сообщении.

Командиром подразделения назначен Анатолий Сидоренко.

"Бойцы подразделения уже выполняют боевые задания в Харьковской области, приближая освобождение области от российских захватчиков", – отметили в ССО Азов.

Уляна Букатюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Харьков Азов Азов Харьков
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 