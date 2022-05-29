В Украине официально создали спецподразделение Азов Харьков

Сегодня, 29 мая, в Украине официально сформировали подразделение Сил специальных операций "Азов Харьков".

Об этом сообщил один из лидеров спецподразделения Kraken (отдельное разведдиверсионное подразделение в составе воинской части Минобороны, в которое входят представители Национального корпуса) Константин Немичев и официальный канал ССО АЗОВ.



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"Это еще одно наше боевое подразделение, которое будет действовать в Харьковской области и освобождать нашу землю от оккупантов", – говорится в сообщении.

Командиром подразделения назначен Анатолий Сидоренко.



"Бойцы подразделения уже выполняют боевые задания в Харьковской области, приближая освобождение области от российских захватчиков", – отметили в ССО Азов.

Уляна Букатюк

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