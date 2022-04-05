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В Великой Дымерке во время оккупации погибли по меньшей мере 11 гражданских

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 21:27
В Великой Дымерке во время оккупации погибли по меньшей мере 11 гражданских - Фото
Последствия обстрелов в Броварском районе (Фото - YouTube)

Следователи начали документировать жертвы в пригородах Киева на левом берегу Днепра. Уже установлено, что в Великой Дымерке погибли 11 мирных жителей, а в соседней Богдановке – как минимум один человек, сообщила областная прокуратура.

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"В пгт. Великая Дымерка Броварского района, в результате применения военнослужащими РФ огнестрельного и артиллерийского оружия, убиты 11 мирных жителей. В селе Богдановка при обстреле оккупантами населенного пункта от полученных осколочных ранений погиб местный житель", – сообщила прокуратура.

Даже после ухода русских войск из Броварского района там продолжают умирать люди.

3 апреля гражданский автомобиль подорвался на мине на проселочной дороге между селами Рудницкое и Перемога. Водитель транспортного средства погиб, его пассажир получил телесные повреждения.

4 апреля в селе Плоское погиб мужчина, открывший заминированный россиянами багажник своего автомобиля. Мужчина получил травмы живота и таза, не совместимые с жизнью.

  • Россияне несколько недель стояли под Броварами, но не смогли захватить город. Все это время они размещались в соседних селах.
Андрей Водяный
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