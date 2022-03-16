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"Ваша жизнь для них ничего не стоит" – Резников жителям ОРДЛО и Крыма о мобилизации в РФ

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 22:44
Строительство военного городка оккупантов в Крыму (фото – Минобороны РФ)

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал жителей временно оккупированных Крыма и ОРДЛО избегать мобилизации со стороны России любыми силами и способами.

Об этом говорится в его обращении по итогам трех недель войны.

"Мы продолжаем считать вас гражданами Украины. Тем, кто не стал коллаборантом и не совершил преступлений, ничего не угрожает", – напомнил министр.

"Если сейчас вас насильно мобилизуют в российские войска – делайте все, чтобы не попасть на фронт. Бегите, прячьтесь. Если же этого не удалось избежать, ищите способ немедленно перейти на сторону украинской армии. Вы сохраните свою жизнь. Это – главное", – подчеркнул он.

Также министр обратился к тем, кто предал присягу в 2014 году: "Вы совершили преступление против Украины, против украинского народа. Вы лучше кого-то знаете, что россияне относятся к вам как к потенциальным предателям. Поэтому направляют в наиболее опасные точки. Ваше жизнь для них ничего не стоит. Вы видите, что Россия эту войну непременно проигрывает. Хотите жить – бегите. Или сдавайтесь в плен", – посоветовал Резников.

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Он сообщил, что в случае сдачи в плен с техникой, важной информацией или помощью в захвате российских офицеров это будет учитываться как существенное смягчающее обстоятельство при привлечении к ответственности за измену присяге.
"Сохраните жизнь, отбудете наказание, получите шанс начать все сначала в мире. Только не медлите", – призвал глава Минобороны.
Уляна Букатюк
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Алексей Резников Крым жители ордло
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