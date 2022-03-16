"Ваша жизнь для них ничего не стоит" – Резников жителям ОРДЛО и Крыма о мобилизации в РФ
Министр обороны Украины Алексей Резников призвал жителей временно оккупированных Крыма и ОРДЛО избегать мобилизации со стороны России любыми силами и способами.
Об этом говорится в его обращении по итогам трех недель войны.
"Мы продолжаем считать вас гражданами Украины. Тем, кто не стал коллаборантом и не совершил преступлений, ничего не угрожает", – напомнил министр.
Также министр обратился к тем, кто предал присягу в 2014 году: "Вы совершили преступление против Украины, против украинского народа. Вы лучше кого-то знаете, что россияне относятся к вам как к потенциальным предателям. Поэтому направляют в наиболее опасные точки. Ваше жизнь для них ничего не стоит. Вы видите, что Россия эту войну непременно проигрывает. Хотите жить – бегите. Или сдавайтесь в плен", – посоветовал Резников.
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- Также Резников сообщил, что Россия уже не способна скрыть сокрушительные потери своих подразделений – те уже "коллективно штурмуют ад".
- Кроме того, министр обратился к россиянам, которые "прозрели": призвал их доказывать "раскаяние" не постами из турецких или израильских отелей, а выходом на улицы российских городов.
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