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Восстановление и осложнения после COVID-19: где пройти курс реабилитации PR

23.04.2021, 10:00
Восстановление и осложнения после COVID-19: где пройти курс реабилитации - Фото

На правах рекламы

Перенесенная коронавирусная болезнь может стать началом длительных проблем со здоровьем. Поэтому, крайне важно, не только эффективно лечить Covid-19, но и своевременно пройти курс реабилитации, – рекомендуют в Медицинском центре "Инго". Для этого здесь действует специальная программа, которая весной была усовершенствована в соответствии с накопленным мировым опытом.

"Вирус постоянно мутирует и наши методы борьбы с ним оперативно подстраиваются под эти изменения, – отмечает главный врач и директор МЦ" Инго "Сергей Джевага – Мы ежедневно накапливаем информацию о том, как Covid-19 влияет на здоровье людей. Сейчас мы уже имеем достаточно широкую базу данных, которая позволяет нам говорить о высоком уровне нашей готовности к борьбе как с самим вирусом, так и с многочисленными последствиями от болезни".

Обострение хронической патологии, появление новых заболеваний, снижение работоспособности – с этим чаще всего сталкиваются люди, переболевшие коронавирусом. Комплексная программа реабилитации Медицинского центра "Инго" направлена ​​именно на то, чтобы своевременно выявить нарушения состояния здоровья, дать рекомендации по их устранению и не допустить развития серьезных осложнений. Программа включает диагностические процедуры, консультации профильных врачей и другие мероприятия, способствующие восстановлению работы поврежденных органов и систем. Также, при необходимости, пациенты могут рассчитывать на помощь психолога.

Подробно с условиями программы реабилитации можно ознакомиться на сайте: https://mci.ua/publication/shares/paket-chek-ap-postcovid/ или по телефону: +38 (067) 350 16 02

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COVID-19 медицинский центр "Инго".
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