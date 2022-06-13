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Около Бучи нашли еще одно массовое захоронение расстрелянных мирных жителей – фото

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 18:25
Около Бучи нашли еще одно массовое захоронение расстрелянных мирных жителей – фото - Фото
Фото: Андрей Небитов/Facebook

Рядом с селом Мироцкое, Бучанского района, где находились позиции российских войск, обнаружено массовое захоронение расстрелянных семерых мирных жителей. Об этом сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.   

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"Семерых гражданских россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову. Сейчас мы работаем над идентификацией погибших", – рассказал Небитов. 

Около Бучи нашли еще одно массовое захоронение расстрелянных мирных жителей – фото

Он уточнил, что у многих жертв были связаны руки и простреленные колени. 

Около Бучи нашли еще одно массовое захоронение расстрелянных мирных жителей – фото

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Роман Брыль
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Нацполиция военные преступления массовое захоронение андрей небитов российские оккупанты
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