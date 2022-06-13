Около Бучи нашли еще одно массовое захоронение расстрелянных мирных жителей – фото
13.06.2022, 18:25
Фото: Андрей Небитов/Facebook
Рядом с селом Мироцкое, Бучанского района, где находились позиции российских войск, обнаружено массовое захоронение расстрелянных семерых мирных жителей. Об этом сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
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"Семерых гражданских россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову. Сейчас мы работаем над идентификацией погибших", – рассказал Небитов.
Он уточнил, что у многих жертв были связаны руки и простреленные колени.
- 5 мая Reuters подтвердил, что в зверствах в Буче участвовали спецназ Росгвардии и кадыровские подразделения.
- 22 мая около Бучи нашли тела убитых оккупантами мирных жителей.
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