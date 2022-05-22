Возле Бучи нашли тела убитых оккупантами мирных жителей: фото
Следователи и криминалисты полиции Киевской области провели эксгумацию тел двух жителей села Бузова, недалеко от Бучи. Об этом сообщает полиция Киевской области.
Граждане были убиты оккупантами во время боевых действий в районе Бучи.
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В конце февраля во время обстрелов в своем дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище.
По состоянию на 21 мая полицейские Киевской области уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в области.
Правоохранители продолжают расследовать военные преступления оккупантов.
- 16 мая полиция нашла в лесополосе тело 28-летнего жителя Бучанского района.
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