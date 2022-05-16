Застрелили в спину. Полиция нашла в лесополосе тело 28-летнего жителя Бучанского района

В лесополосе возле села Вышеград Макаровского района полиция обнаружила тело убитого оккупантами жителя села Колонщина Бучанского района. Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Тело мирного жителя нашли в кустах, оно было едва присыпано землей. По предварительным данным, 28-летний мужчина погиб от пулевых ранений в спину.

Как выяснилось, он проживал с родителями в селе Колонщина около Макарова. Во время оккупации российскими войсками мужчина пропал без вести.

Тело направлено на судмедэкспертизу, в результате которой будет названа окончательная причина смерти.

12 мая канал CNN показал видео военного преступления российской армии на окраине Киева: в середине марта оккупанты застрелили в спину двух безоружных мирных жителей.

Вадим Ребрина

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