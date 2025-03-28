Впервые с начала перемирия. ЦАХАЛ ударил по объекту в Бейруте, где хранились дроны

Армия Израиля обвинила Хезболлу в атаке по северу страны

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об атаке со стороны Ливана и своем ударе по объекту группировки Хезболла в Бейруте.

По данным военных, утром 28 марта с территории Ливана были выпущены снаряды в направлении региона Верхняя Галилея на севере Израиля.

"Этот обстрел является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном и представляет прямую угрозу гражданскому населению государства Израиль. Государство Ливан несет ответственность за соблюдение соглашения", – отметил ЦАХАЛ.

Также израильская армия сообщила, что "недавно" она нанесла удар по объекту террористической инфраструктуры, использующемуся Авиаподразделением 127 Хезболлы для хранения беспилотников. Речь идет о поражении в районе Дахие, которое ЦАХАЛ называет ключевым оплотом группировки в Бейруте.

"Террористическая организация Хезболла систематически встраивает свою террористическую инфраструктуру среди гражданского населения Ливана, что является ярким примером циничной эксплуатации Хезболлой ливанского гражданского населения в качестве живого щита", – отметили военные.

Агентство Reuters отмечает, что это первый крупный израильский авиаудар по окрестностям Бейрута с начала перемирия.

ЦАХАЛ подчеркнул, что предупредил гражданских в этом районе. Армия Израиля добавила, что будет продолжать действовать, чтобы устранить любую угрозу гражданскому населению своей страны.

Соглашение между Израилем и Ливаном было согласовано 26 ноября, а посредниками в его заключении выступили США и Франция.

Израильский премьер Нетаньяху отмечал, что его страна ответит силой на любое нарушение прекращения огня.