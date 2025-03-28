Уперше від початку перемир'я. ЦАХАЛ вдарив по об'єкту в Бейруті, де зберігалися дрони Хезболли

Армія Ізраїлю звинуватила угрупування в атаці по півночі країни

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про атаку з боку Лівану та свій удар по об'єкту угрупування Хезболла у Бейруті.

За даними військових, уранці 28 березня з території Лівану були випущені снаряди у напрямку регіону Верхня Галілея на півночі Ізраїлю.

"Цей обстріл є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем та Ліваном і становить пряму загрозу цивільному населенню держави Ізраїль. Держава Ліван несе відповідальність за дотримання угоди", – зауважив ЦАХАЛ.

Також ізраїльська армія повідомила, що "нещодавно" вона завдала удару по об'єкту терористичної інфраструктури, який використовувався Авіапідрозділом 127 Хезболли для зберігання безпілотників. Йдеться про ураження в районі Дахіе, який ЦАХАЛ називає ключовим оплотом угрупування у Бейруті.

"Терористична організація Хезболла систематично вбудовує свою терористичну інфраструктуру серед цивільного населення Лівану, що є яскравим прикладом цинічної експлуатації Хезболлою ліванського цивільного населення як живого щита", – зазначили військові.

Агенція Reuters зазначає, що це перший великий ізраїльським авіаудар по околицях Бейрута з початку перемир'я.

ЦАХАЛ наголосив, що заздалегідь попередив цивільних у цьому районі. Армія Ізраїлю додала, що продовжуватиме діяти, аби усунути будь-яку загрозу для цивільного населення своєї країни.

Угода між Ізраїлем і Ліваном була погоджена 26 листопада, а посередниками в її укладанні виступили США та Франція.

Ізраїльський прем'єр Нетаньягу зауважував, що його країна відповість силою на будь-яке порушення припинення вогню.