Взрыв на выставке оружия в Чернигове. ГБР сообщило о подозрении двум военным

Госбюро расследований сообщило о подозрении двум военнослужащим, которые причастны к ранению по меньшей мере шести детей на выставке оружия в центре Чернигова. Им грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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По данным правоохранителей, один из военнослужащих позволил ребенку взять в руки заряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ-26) и нажать спусковой крючок.

ГБР также сообщило подозрения его командиру, который дал приказ подчиненным военнослужащим привезти оружие на выставку для демонстрации.

Правоохранители отметили, что в результате выстрела пострадали по меньшей мере девять человек, шестеро из которых – дети.

Сотрудники ГБР задержали подозреваемых военнослужащих и подали ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Военнослужащих подозревают в нарушении правил обращения с оружием, что повлекло телесные повреждения нескольким лицам по ч. 2 ст. 414 УК Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

3 августа днем в Чернигове во время городского массового мероприятия произошел взрыв. По первоначальным данным медиков, всего из-за взрыва пострадали шестеро детей. Самые тяжелые ранения получил двухлетний ребенок, у него осколочное ранение лица и сложная травма кисти.

4 августа Зеленский сообщил, что в Чернигове были задержаны два человека, подозреваемые в причастности к взрыву.

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Наталія Фреїк

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