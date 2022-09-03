В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский уделил особое внимание сегодняшним событиям в Чернигове, где на публичном мероприятии от взрыва пострадали дети.

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"Абсолютно недопустимое событие – в Чернигове днем ​​на публичном мероприятии в центре города раздался взрыв, сработал гранатомет. Среди пострадавших – дети. Маленький мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации", – сказал президент.

Зеленский потребовал от правоохранителей "как можно быстрее выяснить, почему это произошло, кто принес боевое оружие на это городское мероприятие".

Он подчеркнул, что "все виновные должны быть – и будут - привлечены к ответственности".

Сегодня днем в Чернигове во время городского массового мероприятия произошел взрыв, по предварительным данным, из-за выстрела РПГ. По данным медиков, всего из-за взрыва пострадали шестеро детей. Самые тяжелые ранения получил двухлетний ребенок, у него осколочное ранение лица и сложная травма кисти.

Сергій Бережний

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