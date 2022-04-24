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Ющенко: Война в Украине – определяющий момент для демократии. Нам нужна поддержка

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 15:58
Ющенко: Война в Украине – определяющий момент для демократии. Нам нужна поддержка - Фото
Виктор Ющенко (фото - ЕРА)

Третий президент Украины Виктор Ющенко опубликовал колонку в The Guardian, в которой призвал Запад не забывать войну и помочь победить в ней. Международная солидарность и поддержка – один из сильнейших видов оружия, которое есть у Украины, подчеркнул Ющенко.

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Ющенко пишет, что понимает: Запад начал чувствовать усталость от войны. "Мы видели, как это бывает, с Сирией, Йеменом и нашим Донбассом. Но мы в Украине не можем себе позволить чувствовать усталость, иначе рискуем упустить победу", – заявил бывший президент.

Он считает, что Украина сейчас как никогда нуждается во внешней поддержке: оружии для армии и деньгах для экономики.

"Эта война является определяющим моментом не только в истории Украины, но и для защиты демократии. Это не просто региональный конфликт между Украиной и Россией, а борьба с тиранией и империализмом. [...] Я твердо верю, что победа Украины неизбежна. Когда обычные украинцы бросают все, чтобы бороться за свою свободу и достоинство, победа – единственный выход", – заявил Ющенко.

  • За несколько недель до начала полномасштабной войны Ющенко заявил, что Украина переживает "тяжелые, величественные и знаковые времена".
  • В августе 2021 года Ющенко заявил, что считает почти "изменой" позиции Германии и Франции на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году, когда эти два государства не поддержали предоставление Украине плана действий по членству в Альянсе.
Андрей Водяный
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