Заработал портал по поиску бесплатного жилья для вынужденных переселенцев в Швецию

Инициатором создания портала стал известный шведский предприниматель и филантроп Дэн Олофссон. Основанная им группа компаний Danir Group совместно с компанией Sigma Software в сжатые сроки разработали портал, где приезжающие в Швецию украинцы смогут найти временное жилье. Портал предоставляет возможность неравнодушным шведам, имеющим свободные жилые помещения, размещать информацию о них на портале и пригласить семьи украинских беженцев разместиться в их домах. Жилье будет предоставляться бесплатно в течение первых нескольких месяцев.

Платформа под названием Swedes for Ukraine была создана через две недели совместными усилиями компаний Danir Group и команды Sigma Software, которая приняла участие в разработке и дизайне портала.

По состоянию на конец марта количество украинских беженцев в Европе достигло 3,8 млн, и найти жилье становится все сложнее. Жители многих стран готовы помочь семьям из Украины. Швеция, имеющая крепкую связь с Украиной, является одной из них.

Дэн Олофссон неоднократно посещал Украину. С начала боевых действий он лично, а также Danir Group и Sigma Software собрали и направили на помощь армии и людям более $1,7 млн. В середине марта он также предложил создать веб-сайт, соединяющий шведских хостов с украинскими семьями. Его поддержал СEO и соучредитель Sigma Software Валерий Красовский.

Уже через день команда из восьми IТ-инженеров и графических дизайнеров Sigma Software приступила к работе. Имея друзей или членов семьи, искавших жилье в Европе, большинство из них поняли, что действовать нужно как можно скорее. Итак, через две недели портал Swedes for Ukraine запустился.

Хозяева из Швеции, желающие бесплатно предоставить украинским семьям комнату, квартиру или дом минимум на три месяца, могут зарегистрироваться на портале и указать подробности проживания. Переселенцы, которые ищут жилье в Швеции, должны подать заявку на жилье, которое они считают подходящим для своей семьи. Далее система подберет варианты.

Валерий Красовский говорит, что "в дни, которые всколыхнули многих из нас, мы видим, как многие демонстрируют лучшие стороны человеческой природы. Наши партнеры и лично Дэн Олофссон – пример искренней и мощной поддержки, начиная от денежной помощи нашим защитникам и нашим соотечественникам до создания целого комьюнити шведов, готовых присоединиться к этому доброму делу. Благодаря порталу Swedes for Ukraine мы надеемся дать людям инструмент, который поможет обратиться к нуждающимся".

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