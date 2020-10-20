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20.10.2020, 11:33

10 фактов о LEGO, которых вы не знали

10 фактов о LEGO, которых вы не знали - Фото

За свою историю корпорация претерпевала много изменений. Вот только некоторые интересные факты о легендарном конструкторе

Всемирно известный бренд LEGO был создан в далеком 1932 году в датском городке Биллунд. Но тогда игрушки изготовлялись из дерева, а вот пластик пошел в дело только в 1947. А через два года компания стала выпускать так называемые "автоматически соединяющиеся кирпичики" – прародители современных кубиков Лего. За свою внушительную историю корпорация претерпевала много изменений и уверенно двигалась к мировому признанию. Вот только некоторые интересные факты о легендарном конструкторе.

1. Всего компания создала 485 млрд. знаменитых пластиковых деталек, то есть по 64 на каждого жителя Земли. А составленная из этих кирпичиков цепочка способна обмотать земной шар 10 раз.

2. Кирпичики, созданные пять десятков лет назад и вчера, легко соединяются друг с другом. Так что коллекционные образцы можно совместить с современными и построить что-то в стиле постмодерн.

3. На заводе бренда хранятся по одному образцу каждого набора. Думаем, фанаты много бы отдали за такую внушительную коллекцию. 

4. Именно из лего-кубиков сложен первый серверный стеллаж Google. Что ж, веселые цвета деталей вполне соответствует корпоративной гамме Гугла. 

5. Ежесекундно на планете продают 7 брендовых наборов. То есть каждую мгновение в мире становится на семь увлеченных детей больше, ведь подсчитано, что малыши тратят 5 миллиардов часов, играя в конструктор LEGO.

6. Существует приблизительно 4 млрд. человечков лего. Учитывая, что выпуск фигурок стартовал не так давно, в 1978 году, вполне возможно, что скоро на планете будет больше лего-людей, чем обычных землян.

7. Само название – сокращение фразы на датском "leg godt" ("играй хорошо"). Вот уж действительно яркий пример удачного нейминга.

8. Бренд не останавливается на достигнутом и старается соответствовать веяниям времени. Недавно компания запустила диджитал-приложение, с помощью которого можно почувствовать себя настоящим инженером и спроектировать собственную модель для сборки.

9. Есть семь Леголендов – тематических парков развлечений, почти полностью построенных из кубиков лего. На территории есть аттракционы, зоны для игр, кинотеатры и трассы для вождения. Кстати, в Legoland права можно получить с 3 лет.

10. Два элемента с 8 контактами (круглые шипы вверху детали) можно соединить 25 способами. А три таких кубика – уже 1060 вариантами. Такие вот наглядные чудеса геометрической прогрессии. 

Неиссякаемый интерес детей и взрослых к Лего уже никого не удивляет. Разнообразие наборов, фигур и возможностей поражает воображение и открывает невероятный потенциал для игры. А также полностью захватывает внимание, что является, наверное, главным достоинством в эпоху тотальной зависимости от экрана. 

Всем LEGO!

 

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Теги: LEGO
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