10 советов при выборе газонокосилки

Красивый и ухоженный газон – предмет гордости для любого владельца загородного дома. Чтобы газон представлял собой ровный и зеленый ковер мечты, за ним требуется особый уход. Мы подготовили для Вас несколько советов, которые помогут купить газонокосилку и благодаря ей создать невероятный ландшафтный дизайн возле своего дома, а те кто прочитает статью до конца, ждет сюрприз!

1. Определите масштабы работы и условия использования техники

Прежде всего необходимо определить для себя какую газонокосилку следует выбрать: бензиновую или электрическую. Каждая из них имеет как достоинства, так и недостатки. Электрическая газонокосилка отличается бесшумностью, экологичностью и весит немного, однако она не может использоваться во время дождя, а также не может эксплуатироваться непрерывно долгий промежуток времени. Газонокосилки бензиновые – обеспечивают большую ширину захвата и не требуют стационарного питания, однако достаточно тяжелые и шумные.

2. Определите бюджет

Есть самоходные и несамоходные газонокосилки. Самоходные газонокосилки – хорошее решение для тех, кто не готов тратить много сил, или чей физический уровень подготовки не позволяет толкать тяжелый агрегат для ухода за травой возле дома. Правда, отдавая преимущество такому агрегату следует быть готовым к тому, что ценовая политика на такие газонокосилку будет выше.

3. Мощность двигателя – важный показатель работы

Обратите внимание на мощность двигателя, чем она выше – тем проще будет осуществлять покос оператору. Однако, более мощный двигатель требует большего расхода энергии и соответственно выполнение манипуляций обходится дороже. Следует объективно оценить растительность на участке и необходимость приобретения слишком мощного агрегата.

4. Какая ширина среза нужна?

Следует определить оптимальную ширину среза для своего участка перед покупкой техники. Правда, следует отметить, что с увеличением ширина среза и сокращением ходок оператора по участку обычно уменьшается маневренность аппарата. К этому надо быть готовым и оценить заранее свои возможности. Широкий нож с большими лопастями создает мощный поток воздуха и газон будет красивым.

5. На что обратить внимание при выборе колес?

Выбирая косилку следует обратить внимание на варианты, в которых колесики имеют подшипники.

6. Диапазон высоты среза газона

Определить желаемую высоту среза. Как правило, современные аппараты имеют определенный диапазон, в котором можно варьировать высоту, этот диапазон – 3 режима. Поэтому следует определить какой показатель будет оптимальным именно для Вас, чтобы потом не столкнуться с неприятностью.

7. Какой материал для деко лучше?

Приобретая газонокосилку лучше рассматривать варианты с алюминиевым деко, так как такое исполнение гарантирует длительный срок эксплуатации изделия.

8. Определите уровень жесткости травосборника

Жесткий травосборник в газонокосилке – гарантия удобства и комфорта для оператора. Его легко мыть и высыпать из него траву.

9. Комфорт эксплуатации

Преимуществом будет наличие регулятора хода, который позволяет менять скорость передвижения.

10. А важен ли производитель?

Следует отдавать предпочтение проверенным производителям, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке.

Итак, мы изложили 10 самых важных аспектов выбора газонокосилки. А теперь перейдем к сюрпризу! Чтобы Ваш участок был ухоженным и красивым, принимайте участие в нашем конкурсе и выигрывайте газонокосилку.

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