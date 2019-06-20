3 девайса, которые должны быть у каждого интернет-маркетолога

Интернет-маркетолог - относительно новая специальность, требующая постоянного пребывания онлайн, изучения работы сайтов и взаимодействия с потребителями онлайн.

Главные инструменты интернет-маркетолога - цифровые гаджеты, с помощью которых можно выходить в Интернет, обрабатывать информацию о товарах и продажах, быть в курсе новостей своей ниши, создавать необходимый контент и постоянно общаться.

Планшет

Считается выбором дизайнеров, но этот девайс явно недооценили. Планшет удобен для мини-презентаций на 1-2 человек, незаменим на переговорах, когда нужно показать видео/фото-материалы или инфографику. Планшет обладает всеми преимуществами смартфона за исключением мощной камеры - у смартфонов она гораздо лучше.

Интернет-маркетологи часто используют планшеты для работы над отчетами, поскольку управлять стилусом или тачскрином, заполняя таблицы, намного удобнее, чем курсором мышки.

Смартфон

В среднем, интернет-маркетолог использует смартфон чаще других девайсов, потому что его проще активировать и удобно совершать голосовые звонки. Но в смартфоне такого специалиста также можно найти основные приложения для дизайна, сервисы статистики, множество мессенджеров, большой архив фото и видео.

Как правило, смартфоны имеют камеру на порядок лучше, чем планшеты, поэтому интернет-маркетолог при необходимости может совместить свою работу с задачей фотографа, если требуется оперативно выложить материал, а к качеству нет особенных требований.

“Если специалисты, которым нужно много общаться по телефону, предпочитают компактные модели смартфонов, чтобы пальцы не уставали долго держать девайс, то те, кто имеет дело с отчетами и контентом, предпочитают смартфоны плюс-сайз, на экране которых можно рассмотреть больше деталей. Например, смартфон Samsung Galaxy J5 2016 White имеет большой экран, на котором удобно создавать простой дизайн в фоторедакторах и набирать текст на клавиатуре, а любое видео формата HD и выше выглядит лучше, чем на малогабаритных смартфонах,” - рассказали в “Киевстар”, куда мы обратились за комментарием.

Нетбук

Менее популярный девайс, который также незаслуженно обделен вниманием. В сравнении с планшетом и смартфоном, у нетбука более мощный процессор и в 1,5-2 раза больше памяти (зависит от модели). Классический выбор диджитал-специалистов - макбук - не всегда оправдан с точки зрения цены и габаритами может создавать неудобства в активный рабочий день. Нетбуки хороши тем, что имеют полноценную, только чуть уменьшенную клавиатуру, которая намного лучше сенсорной, когда дело доходит до набора текста - переписки, создания презентации и т.д.

Недостаток нетбука - его вес, который намного больше, чем у планшета, а также необходимость носить с собой громоздкую зарядку. Формат “книжка” тоже не всегда удобен, но давно уже есть модели, которые поворотом экрана превращаются в плоский планшет.

Если вы планируете стать на путь интернет-маркетинга, без перечисленных девайсов вам не обойтись. Начните со смартфона, затем расширяйте арсенал, чтобы нырять в диджитал-продажах как рыба в воде.