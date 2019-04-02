3 признака, что ваш газовый котел нуждается в срочном ремонте

Отопление частных домов и квартир в Украине сейчас все больше производится компактными и экономичными газовыми котлами. Эти технологичные отопители просты в эксплуатации, требуют минимум контроля со стороны человека и зачастую работают абсолютно автономно. Но, как и любой технике, им свойственно выходить из строя. При этом ремонт котла иногда встает в половину стоимости нового, пробивая тем самым солидную брешь в семейном бюджете.

Однако консультанты интернет-магазина kotel.kr.ua, реализующего запчасти для газовых котлов, к которым мы обратились за комментарием, настаивают: большинство серьезных поломок можно избежать, если вовремя обратить внимание на признаки грядущей проблемы. Какие “симптомы” указывают на то, что газовому котлу необходимы срочная диагностика и ремонт? Давайте узнаем.

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Котел не набирает температуру

Первая проблема, на которую необходимо обратить пристальное внимание – изменение в расходе газа. Чаще всего складывается следующая картина: стандартное положение горелки генерирует меньше тепла, поэтому приходится увеличивать объем сжигаемого топлива, не получая от него полную отдачу.

Причин возникновения подобных ситуаций может быть несколько:

низкое давление в газовой магистрали;

наличие засоров или воздушных пробок в системе отопления;

низкий уровень воды в системе;

засорение или образование накипи в теплообменнике.

“Своевременное реагирование на проблему сохраняет не только работоспособность котла и всей системы отопления в целом, но и значительную сумму, которая потребуется, окажись прибор в запущенном состоянии”, - отметили в kotel.kr.ua.

Котел автоматически выключается

Еще одна распространенная проблема - периодическое отключение газового котла с дальнейшим автозапуском или полной остановкой. Подобный симптом возникает по нескольким причинам:

неисправность датчика тяги;

проблемы с модуляцией пламени в горелке;

поломка вытяжного вентилятора;

неисправность электромагнитного клапана в газовом редукторе.

“Многих этот сигнал очень пугает. Однако, на деле он достаточно безопасен, поскольку современный котел снабжен “умной электроникой”, которая максимально точно все контролирует. Большая часть проблем не несет угрозы для безопасности жилья и устраняется быстро и недорого”, - объяснили в kotel.kr.ua.

Протечки теплоносителя

По словам специалистов, самая большая неприятность, которая может случиться с газовым котлом - это протечка, причинами которой чаще всего бывают:

износ сальников и уплотнителей в соединениях патрубков внутри котла;

потеря герметичности соединения встроенного циркуляционного насоса;

трещины в корпусе теплообменника.

“Если газовый котел работает шумно и даже со свистом, значит на стенках теплообменника образовалась накипь и его нужно срочно промывать. Если этого вовремя не сделать, теплоноситель будет перегреваться и деформировать теплообменник, который очень быстро выйдет из строя”, - предупредили в kotel.kr.ua.

Итак, чтобы газовый котел функционировал эффективно и бесперебойно, достаточно лишь внимательно прислушиваться к его работе и при малейших намеках на неисправность приглашать мастера на диагностику. В таком случае техника прослужит вам долгие годы без сложного и дорогого ремонта.