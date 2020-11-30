4 совета, чтобы кредит точно одобрили

С мыслью о том, чтобы оформить кредит, приходит и много сомнений о том, насколько велики шансы получить желаемую сумму. Некоторые банки сразу говорят о том, что может привести к отказу, а другие – молча принимают документы, обещают одобрение, но через неделю перезванивают, сообщая, что помочь не могут.
Чтобы взять кредит онлайн, нужно быть ещё внимательнее и осторожнее. Ошибка в букве фамилии или дате рождения может привести к автоматическому отказу, который повлечёт за собой последующие проблемы с оформлением. Эти 4 совета помогут повысить лояльность банков и предотвратить проблему до ее появления.
Даже если кредитная история плохая, то можно предложить недвижимость в качестве гаранта. Это обычная практика при оформлении в долг крупной суммы. Банк не хочет рисковать, но при этом не стоит волноваться о том, что кредитная компания будет пытаться отобрать квартиру. Они заинтересованы в возврате долга, а "волокита" с залогом затратна и сложна. Жителя Украины ждёт суд, после чего будет решение о продаже недвижимости. При этом банк получит только часть средств: долг клиента. Остальные деньги будут переданы заёмщику.
Неважно, нужен небольшой займ онлайн или кредит на большую сумму: лучше работать с банками, у которых выше процент одобрения и меньше требований к заемщикам.
Есть много факторов, которые снижают вероятность одобрения. Они специфичны и требуют предварительной работы. До того, как идти в банк, сделайте следующее:
Весь перечень, который указывает банк, обязателен для исполнения. Некоторым банкам нужно для получения кредита, чтобы у клиента был счёт в их компании или пластиковая карта. Это же касается заполнения анкеты для микрозаймов: если в обращении есть поле, то желательно вписать всю информацию максимально подробно.
Эти советы помогут добиться одобрения кредита: внимательно читайте условия банка и выбирайте те компании, которые вам подходят.