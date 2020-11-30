4 совета, чтобы кредит точно одобрили

С мыслью о том, чтобы оформить кредит, приходит и много сомнений о том, насколько велики шансы получить желаемую сумму. Некоторые банки сразу говорят о том, что может привести к отказу, а другие – молча принимают документы, обещают одобрение, но через неделю перезванивают, сообщая, что помочь не могут.

Чтобы взять кредит онлайн, нужно быть ещё внимательнее и осторожнее. Ошибка в букве фамилии или дате рождения может привести к автоматическому отказу, который повлечёт за собой последующие проблемы с оформлением. Эти 4 совета помогут повысить лояльность банков и предотвратить проблему до ее появления.

Используйте залог

Даже если кредитная история плохая, то можно предложить недвижимость в качестве гаранта. Это обычная практика при оформлении в долг крупной суммы. Банк не хочет рисковать, но при этом не стоит волноваться о том, что кредитная компания будет пытаться отобрать квартиру. Они заинтересованы в возврате долга, а "волокита" с залогом затратна и сложна. Жителя Украины ждёт суд, после чего будет решение о продаже недвижимости. При этом банк получит только часть средств: долг клиента. Остальные деньги будут переданы заёмщику.

Выберите банк с высоким процентом одобрения

Неважно, нужен небольшой займ онлайн или кредит на большую сумму: лучше работать с банками, у которых выше процент одобрения и меньше требований к заемщикам.

Снизьте риски

Есть много факторов, которые снижают вероятность одобрения. Они специфичны и требуют предварительной работы. До того, как идти в банк, сделайте следующее:

Выплатите текущий кредит и подождите, пока данные обновятся в системе.

Исправьте свою КИ при помощи небольшого кредита, перед тем как взять крупный займ.

Проработайте на текущем месте более полугода до того, как обращаться за крупным кредитом.

Предоставьте полный пакет документов

Весь перечень, который указывает банк, обязателен для исполнения. Некоторым банкам нужно для получения кредита, чтобы у клиента был счёт в их компании или пластиковая карта. Это же касается заполнения анкеты для микрозаймов: если в обращении есть поле, то желательно вписать всю информацию максимально подробно.

Эти советы помогут добиться одобрения кредита: внимательно читайте условия банка и выбирайте те компании, которые вам подходят.