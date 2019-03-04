5 фундаментальных различий в системе образования США и Украины

В США совершенно иная структура учебных заведений и абсолютно по-другому устроена образовательная программа: есть колледжи и университеты, где учащиеся сами выбирают предметы, которые хотят посещать в рамках учебного курса. Существуют также студенческие традиции, глубоко интегрированные в образовательную методику, и оттого сильно влияющие на процесс обучения.

Мы провели сравнительный анализ двух образовательных систем и выделили 5 основополагающих различий между ними. Особенно полезен наш материал будет тем, кто только присматривается к возможности обучения в США.

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Базовая структура американских вузов

В американской структуре высшего образования существует четкое разделение на колледжи и университеты: в колледже можно получить только степень бакалавра, университеты располагают полной программой обучения, содержащей:

undergraduate – программа подготовки бакалавров,

graduate – дополнительное обучение в магистратуре и бизнес-школе MBA;

postgraduate – третья ступень образования, аналог докторантуры.

Несмотря на то, что в колледжах существует только бакалавриат, это образование считается очень престижным и качественным. Чтобы поступить в них студенту з Украины часто нужно закончить годовую программу Foundation для адаптации знаний.

3 особенности системы образования в США

Теперь разберем три ярко выраженных особенности американской системы образования. Итак:

в США нет общегосударственной программы. Существует набор обязательных лекций и семинаров, а вторую часть каждый студент выбирает по своему усмотрению; в американских учебных заведениях присутствует настоящий культ спорта. В каждом университете и колледже есть своя футбольная команда, группа поддержки, специальные спортивные стипендии для привлечения талантливых игроков и внедрена практика помощи им по учебной программе. половина часов образовательной программы в США отводится на самостоятельную работу студента.

Самое популярное творческое задание для самостоятельной подготовки - создание эссе. Это сложная задача, поскольку перед написанием необходимо провести глубокий анализ проблемы и привести верные аргументы. Такое исследование отнимает много времени и студентам (особенно тем, кто выступает за свою команду на соревнованиях) приходится искать компромисс.

И он есть - специальные сервисы, например, masterpapers.com, где можно найти квалифицированного автора, который напишет для вас эссе своевременно и с гарантией качества. Это своего рода “читерство”, помогающее более рационально распределить свободное время.

Сколько стоит учиться в Америке

И вот мы, наконец, подошли к последнему, очень важному отличию – стоимости обучения. В США обучение на бакалавриате в колледже обойдется в среднем в 15-20 тысяч долларов в год и продлится 3-4 года. Еще 20-40 тысяч долларов и два года жизни придется потратить на обучение в магистратуре.

Эти цифры даже для американцев достаточно серьезные и абсолютно несравнимы с украинскими, где стоимость обучения в престижных вузах редко переваливает за 2 тысячи долларов в год. С другой стороны, дорогостоящее американское образование мотивирует студентов становится высококвалифицированными специалистами с четкими планами. Другими словами, американское образование вполне конкретный пример того, что иногда цена и ценность все-таки не разные вещи.