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07.04.2021, 11:00

5 причин заказать доставку цветов онлайн

5 причин заказать доставку цветов онлайн - Фото

Компания Flowers.ua сотрудничает с прямыми поставщиками цветов из лучших теплиц Украины

Все еще ходите по цветочным магазинам в поисках достойного букета? Останьтесь дома и загляните на сайт flowers.ua, внимательно рассмотрите доступный ассортимент в комфортной для вас обстановке и закажите доставку цветов онлайн. Данный сервис имеет массу преимуществ, давайте остановимся на главных из них.

Только самые свежие цветы

Компания Flowers.ua сотрудничает с прямыми поставщиками цветов из лучших теплиц Украины, поэтому в исключительной свежести и первосортности растений можно не сомневаться. К тому же, флористы не формируют букеты впрок – только после оплаты заказа. И даже если вам нужно купить цветы и доставить их день в день – это также возможно. Все сформированные композиции находятся на хранении в холодильных камерах, пока их не заберут курьеры. 

Огромный выбор цветов

В каталоге компании Flowers.ua можно найти как классические букеты красных роз, так и нежные весенние букеты ирисов и тюльпанов, а также цветочные композиции категории VIP. К тому же, существующие позиции постоянно пополняются новыми наименованиями, которые можно найти в разделе "Новинки". Словом, выбрать точно есть из чего, главное – не растеряться. Все фото цветов полностью соответствуют оригиналам.

Разумная ценовая политика и широкий выбор способов оплаты

Уличные цветочные магазины делают неслабые наценки из-за аренды помещений, ежемесячной оплаты коммунальных платежей и подготовки всевозможных разрешительных документов. В случае с интернет-магазином все это исключено. Вы платите только за букеты. А оплатить заказ можно любым удобным для вас способом. Flowers.ua сотрудничает с самыми популярными платежными системами, включая PayPal, Apple Pay, Приват24, оплата картой Visa, Mastercard и др.

Удобное приложение для покупки цветов 

Чтобы заказ и оплата букетов были еще проще и удобнее, разработчики компании Flowers.ua создали фирменное мобильное приложение (доступно для скачивания в App Store и Google Play). Неоспоримыми преимуществами приложения являются не только продуманный интерфейс, быстрый поиск и полезные push-уведомления, но и возможность отслеживать движение курьера по карте в режиме реального времени. Теперь вы точно не упустите момент вручения презента.

Круглосуточная клиентская поддержка  

Онлайн цветочный магазин Flowers.ua осуществляет круглосуточную поддержку клиентов. Операторы колл-центра находятся на связи 24/7, 365 дней в году, включая выходные и праздничные дни.  

 

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Теги: цветы, доставка, Flowers.ua
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