Adweek, EMOJIPEDIA и We Are Social выступят на конференции Social Media Week Kyiv

Международная конференция о социальных медиа, маркетинге и коммуникациях пройдет 11–12 ноября в гибридном формате – онлайн и в офлайн-студии в Киеве. Конференция объединит около 30 спикеров из стран Европы, США и Украины.

Двухдневное событие – часть глобальной сети Social Media Week – ежегодно проходит по всему миру: в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне и других городах. Тема Social Media Week Kyiv 2021 – Reopening the world. Creative industries taking a lead. Организаторы хотят исследовать силу творческого интеллекта, который помогает брендам и креаторам адаптироваться к глобальным изменениям.

Потоки конференции:

Креативное мышление

Креативные технологии

Бренд-комьюнити

Соцсети для бизнеса

Video lab в партнерстве с Crello

Организаторы события – международная контент-платформа Depositphotos и онлайн-редактор Crello – обещают лучшие кейсы от профессионалов из украинского и международного бизнеса. Участники узнают, как развивать бренд, применяя креативные навыки; как эффективно использовать AR, VR и инструменты по работе с данными в маркетинговых коммуникациях; как бренды объединяют людей вокруг своих ценностей и почему сегодня так важно иметь четкую позицию по социальным вопросам; сколько аккаунтов в соцсетях достаточно для результативного онлайн-присутствия в 2021 году; какие тренды видеомаркетинга помогут привлечь аудиторию и какие навыки необходимы для максимально эффективного использования видео в коммуникации бренда.

Среди хедлайнеров:

Дот Ланг – диджитал маркетинг стратег и консультант, известная как "Mother of Social Dragons". Среди ее клиентов Facebook, Wix, OFFF, Digital Design Days, Sonar+D.

Ришад Тобакковала – старший советник и бывший директор по развитию в Publicis Groupe.

Лор Оксфорд – директор отдела культурных инсайтов глобального креативного агентства We Are Social. Работала с Guinness, Bumble, Adidas и Instagram.

Кит Брони – Deputy Emoji Officer в Emojipedia.

Джесс Зафаррис – эксперт по привлечению аудитории в Adweek. Джулиан Гамбоа – главный SMM- и комьюнити-менеджер в Adweek.

Пег Фицпатрик – автор книги "Искусство плести социальные сети" в соавторстве с Гаем Кавасаки, сотрудничала с Motorola, Audi и Google.

Джо Ла Помп – французский блогер, известный как "охотник за плагиаторами".

Также с докладами выступят: Дмитрий Корнилов – CEO и соучредитель FFFACE.ME; Андрей Баштовой – главный редактор и издатель The Village Ukraine, издатель Wonderzine, маркетинг-директор MAD; Макс Щербина – редактор, сценарист и соведущий шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром, автор и ведущий блога "ЩЕ" на "Телебаченні Торонто"; Дима Малеев и Крис Косык, создатели и ведущие подкаста Shit I know Life; Бриттани Оут – основательница и CEO в bSocial Strategy; Maria Oz – режиссер анимации и иллюстратор, которая сотрудничала с Mitsubishi, LEGO, Nivea, Xiaomi, VSCO, IKEA, H&M и др.

Это будет уже третий Social Media Week в Украине. До этого конференция успешно проходила в ноябре 2018 и июне 2019 года. Среди спикеров были эксперты таких международных компаний, как The Next Web, Warpin, That Lot, Similarweb, GUD.berlin, Wix, Grammarly и BBC World Service.

*Key visual мероприятия разработан Huntrezz (Сultural Policy).