АЭАЭР выступает за завершение реформы на рынке продажи необработанной древесины

Еще лет 10 назад необработанная древесина продавалась лесхозами при посредничестве местных товарных бирж в режиме голосовых торгов. Может, в то время такой механизм торгов и был актуальным, но сегодня это выглядит несколько отсталым, ведь голосовые торги имеют кучу недостатков: обязательность личного присутствия покупателей и продавцов (или их представителей), необходимость получения допусков к торгам, или других физических ограничений и, конечно, оформление кипы бумажных документов до и после торгов.

Все это не позволяло говорить об открытости рынка необработанной древесины и формирования справедливых рыночных цен на наше национальное богатство.

Попытка перевести все продажи на подконтрольное ООО "ЛИАЦ" не увенчалась успехом, ведь система, которая была предложена участникам рынка, не соответствовала ни высоким техническим требованиям, ни антикоррупционной политике большинства участников рынка необработанной древесины.

В конце 2019 Кабинетом Министров Украины было согласовано предложение Министерства энергетики и защиты окружающей среды и вынесено постановление о проведении эксперимента по проведению электронных аукционов по продаже необработанной древесины. Согласно постановлению КМУ в электронной торговой системе Prozorro.Продажи должно выставляться не менее 25% ежемесячных объемов заготовки необработанной древесины лотами, сформированными из древесины одного сортимента, в объеме не менее 150 куб. метров или по стартовой цене лота не менее 200 тыс. гривен. Остальное могут выставлять на других электронных площадках, и не только системы ГП "ЛИАЦ". И тут начинается самое интересное.

В системе Прозорро.Продажи вся информация об выставленных лотах, участниках торгов, ходе торгов и их результатах доступны всем пользователям сети Интернет. Результаты же торгов на других электронных площадках очень часто неизвестны никому, кроме самих торговцев и той же площадки. При этом торги на Прозорро.Продажи урегулированы соответствующими нормативно-правовыми актами, а вот, как проходят торги на электронных площадках, где продается 75% необработанной древесины, остается открытым вопросом.

По информации, поступающей от участников рынка, некоторые лесхозы позволяют себе неформально "настойчиво рекомендовать" ту или иную электронную площадку.

Большое количество членов нашей Ассоциации одновременно являются организаторами торгов на рынке необработанной древесины и участниками системы Прозорро.Продажи. Они готовы работать на равных и понятных условиях, когда ни одна из площадок не будет лоббироваться чиновниками лесной отрасли и не сможет монополизировать рынок. Результатом такой работы является высокая мотивированость клиентов товарных бирж, высокий уровень конкуренции на торгах и существенное повышение цены на природный ресурс.

С другой стороны, мы слышим призывы к отмене пилотного проекта, потому что он не доказал свою эффективность. Но участники рынка наоборот, обращают внимание на то, что именно устаревшие механизмы торгов приводят к потере деловой репутации и вынужденным простоям лесопилок и национальных производителей мебели.

ООО "Украинские лесопилки" обращает внимание на то, что некоторые аукционы объявляются таким образом и в такие сроки, что узнать о них могут только те, "для кого аукцион специально проводится". "Формально вроде все честно: есть официальное объявление и проходит аукцион, но проблема в том, что узнать о его проведении может только тот, для кого этот аукцион специально проводится, не предвидя других участников, что частично дискредитирует всю электронную торговлю", – отмечают на предприятии.

Эта ситуация еще раз демонстрирует необходимость глубинных реформ и изменений как в построении бизнес-процессов, так и в построении государственных институтов. Лесхозы не должны быть "кассирами" необработанной древесины, а должны создавать условия, которые будут заставлять всех участников рынка бороться за тот ресурс, которым они будут распоряжаться.

Цена вопроса на рынке необработанной древесины – это десятки миллиардов гривен ежегодно. Министерство экологии Украины взяло очень хороший темп реформирования рынка необработанной древесины и наша Ассоциация полностью поддерживает движение к повышению прозрачности и открытости. На сегодня 25% рынка торгуется на Прозорро.Продажи и я могу проверить, кто купил тот или иной лот и по какой цене. А вот по каким ценам покупают остальные 75% украинской древесины и вся ли она продается открыто? Какой там остается коррупционная маржа?

Ответ на эти вопросы очевиден: нужно менять условия пилотного проекта. Если прозрачность и единые правила появились на 25% рынка, то необходимо увеличивать эту долю до 100%. Почему весь рынок не может быть прозрачным и понятным для всех его участников? Что, конечно, кроме коррупционных интересов, этому мешает?