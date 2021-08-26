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26.08.2021, 15:49

Актер и тренер публичных выступлений Юрий Рябица – о выступлениях президентов

Цей матеріал також доступний українською
Актер и тренер публичных выступлений Юрий Рябица – о выступлениях президентов - Фото

Актер Юрий Рябица проанализировал выступления американских президентов и техники речи, которые они применяют. По словам Юрия Рябицы, Дональд Трамп пытался эпатировать публику во время выступлений, используя неоднозначные месседжи, в частности, граничащие с расизмом и сексизмом.

"Поменьше аналитики, побольше эпатажа и лозунгов. Этот прием называется вовлечение", – написал Рябица Юрий на своей странице в Facebook. Резкая жестикуляция и интонирование, считает Рябица, позволяли еще больше усиливать воздействие спича Трампа на слушателей.

В отличие от своего предшественника, речь действующего президента США Джозефа Байдена более плавная. Он использует в своих выступлениях призывный тембр, объединяющий людей. В частности, под лейтмотивом единства прошло выступление американского президента на День Независимости США в этом году.

Фото: Facebook Юрия Рябицы

Как отмечает Юрий Рябица, эксперт по публичным выступлениям, среди американских президентов последних лет удачно использовал все техники, приемы и их сочетания – Барак Обама.

"Приемы вовлечения публики, построенные на смене жестикуляции, интонировании и смене тембра плюс призывные лозунги всегда позволяют оратору быть интересным даже при малом количестве аналитической информации. Ведь часто то, как мы говорим важнее того, что мы говорим", – подытожил тренер по публичным выступлениям Юрий Рябица. 

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