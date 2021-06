Алексей Дубовский принял участие в "Market Sentiment on the Future of Infrastructure"

На прошлой неделе, 9 июня, в рамках мероприятия "Market Sentiment on the Future of Infrastructure" Председатель Биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский принял участие в панели "Направления развития ключевых элементов пост-трейд инфраструктуры и ее взаимодействие с рынками капитала: Оптимальная модель пост -трейд, планы, преграды и ожидания".

Мероприятие было организовано Национальным депозитарием Украины вместе с ЧАО "Расчетный Центр" при поддержке НКЦБФР и Национального банка Украины.

Участники мероприятия определили общее видение развития инфраструктуры рынков капитала Украины на ближайшие годы, коснулись актуальных вопросов развития рынка, локальных инструментов, пост-трейд инфраструктуры, обсудили пути качественного и эффективного взаимодействия участников рынка.

Среди участников были профильные руководители государственных организаций НБУ, НКЦБФР, НДУ, РЦ и представители международных организаций: Европейский банк реконструкции и развития, USAID, "ICU", представители топовых банков Украины.

По словам Алексея Дубовского, рынок Украины находится на этапе активного развития инфраструктуры для обеспечения эффективного обмена данными. Такие встречи являются важной составляющей коммуникации участников финансового рынка на пути развития, по примеру стран с развитой экономикой.