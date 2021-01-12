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12.01.2021, 18:11

АЛЛО передает в БФ "Таблеточки" товаров медицинского назначения на сумму 1,5 млн грн

АЛЛО передает в БФ "Таблеточки" товаров медицинского назначения на сумму 1,5 млн грн - Фото

За время пандемии АЛЛО передала товаров медицинского назначения больницам Днепра и в благотворительные фонды Украины на сумму около 2 500 000 грн

11 января благотворительный фонд "Таблеточки" получил от АЛЛО 22 000 медицинских респираторов класса KN95/FFP2 (в том числе детских), общей розничной стоимостью порядка 1 500 000 гривен. Респираторы предназначены для защиты медицинского персонала, пациентов и их родителей, и будут направлены в 19 детских онкологических отделений по всей Украине.

Фонд "Таблеточки" специализируется на помощи онкобольным детям, для которых любой вирус представляет угрозу жизни, а при COVID-19 — таким пациентам необходима дополнительная защита. Медицинский респиратор класса KN95/FFP2 является надежным защитным средством с показателем эффективности фильтрации вирусов 95% и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

"Мы предоставляем защитные маски подопечным фонда, их родителям и врачам, потому что понимаем, как важно обеспечить полную стерильность в случаях тяжелых заболеваний. Наша компания не может стоять в стороне и поэтому системно продолжает поддерживать тех, кто в этом больше всего нуждается" — комментирует Дмитрий Деревицкий, председатель совета директоров ГК АЛЛО.  

"Дети с онкологическими диагнозами и до пандемии нуждались в усиленной защите от всевозможных инфекций, а сейчас – особенно, – подчеркивает операционный директор фонда "Таблеточки" Вячеслав Быков. – Спасибо компании "Алло" за своевременную заботу о детях – поможем им вместе и далі буде!"

За время пандемии АЛЛО передала товаров медицинского назначения больницам Днепра и в благотворительные фонды Украины на сумму около 2 500 000 грн. 

АЛЛО — это компания для тех, кто хочет стать лучше, технологичнее, жить комфортно и современно. Крупнейший ритейлер смартфонов и гаджетов, современной техники и товаров для дома и отдыха, от косметики и инструментов до одежды и мебели, который является маркетплейсом национального масштаба с доставкой заказов на почту, на дом и в магазины в 140 городах Украины. Allo.ua — тицяй що хочеш!

"Таблеточки" – благотворительный фонд, который с 2011 года оказывает помощь онкобольным детям в Украине. Фонд работает в четырех направлениях: адресная помощь семьям, системная помощь детским онкоотделениям, защита интересов украинских пациентов и профессиональное развитие медицинского персонала. Ежемесячно под опекой фонда 400 семей и 19 онкоотделений по всей Украине. За время работы фонда более 4500 семей получили адресную помощь.

 

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Теги: алло, БФ Таблеточки
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