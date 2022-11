Английский онлайн можно выучить быстро и легко

Учим английский язык эффективно онлайн

Если вы всю жизнь пытались выучить английский язык, но так и не смогли продвинуться дальше, чем "London is the capital of Great Britain", кажется, система дала сбой. Часто, после школы и университета, потратив около 10 лет на изучение языка, люди так и не могут говорить и свободно понимать язык. А все потому, что раньше детей учили по скучным учебникам и британским кассетам с непонятными и скучными диалогами, а не на курсах английского онлайн в Green Country.

Если вы решили закрыть гештальт и выучить язык, давайте разберем, что вы получите на выходе и как эффективно выучить язык.

Зачем учить английский онлайн

Индивидуальная цель — мощная мотивация в любом деле. Определите ее для себя и вероятность бросить онлайн курсы раньше времени снизится в разы.

Что даст знание языка кроме индивидуальной цели? Возможность общаться с людьми, делать презентации своего бизнеса или проекта, расширить возможности по поиску работы и учебы. Понимать культуру и шутки, смотреть онлайн фильмы в оригинале и искать всевозможный контент в сети.

В современном мире английского становится все больше и без знания языка будет сложно.

Как учить, чтобы выучить иностранный язык и заговорить на нем

Для начала пойдите на курсы. Онлайн английский преподают не хуже, чем офлайн. При этом вам не нужно тратить время на дорогу. Курсы нужны для получения базы для наслаивания необходимой лексику и особенностей. Это самый сложный этап, преодолев который, все пойдет, как по маслу.

Чтобы набрать базу, не нужно заставлять себя сидеть подолгу за учебниками, заучивать огромные списки слов и правила грамматики.

Учите язык онлайн, как комфортно. Играйте игры — компьютерные онлайн или настольные. Можете найти разговорный клуб, где играют настолки на английском, интерактивно, весело и интересно.

Смотрите много разнообразного контента на английском: YouTube, TED, Netflix. Количество и качество контента вас приятно удивит и прокачает восприятие языка на слух.

Читайте книги, Instagram и блоги, даже разнообразные форумы могут помочь пополнить запас слов, выучить некий сленг и идиомы.

Если выбираете книги, лучше начать с нон-фикшин. Он часто понятней написан и рассчитан на массового потребителя. Художественная литература может восприниматься сложнее.