Apple презентовали новый iPhone: новые функции "яблочных" смартфонов 13 поколения

В середине сентября американская компания Apple провела презентацию новых гаджетов, среди которых главное внимание было приковано к iPhone 13 Pro. Фанаты Айфонов ждали это событие целый год, и неудивительно, что данное событие взорвало соцсети. Еще до поступления в продажу выходят обзоры и отзывы о новых моделях, среди которых преобладают нейтральные и положительные тона. Так что же нового предлагает американский бренд? Сейчас узнаем.

Что нового в iPhone 13 Pro?

В этот раз производители Айфон не стали устраивать революцию, а лишь улучшили некоторые компоненты новой модели смартфона. При этом нельзя сказать, что iPhone 13 Pro совсем не изменился, некоторые улучшения весьма существенны:

новый аккумулятор – телефон значительно потяжелел благодаря увеличенной емкости батареи, которая позволит смартфону работать в автономном режиме на 2,5-3 часа дольше "прошки" предыдущего поколения;

выпирающие камеры – система камер стала не только больше (объективы выпирают из корпуса), но и гораздо лучше;

кинематографический фокус – главная "фишка" обновленной камеры в возможности переключения фокуса между передним и задним объектами, а также регулирование размытия фона;

смещение клавиш – к сожалению, вам не удастся установить на iPhone 13 чехол с 12 модели, тут дело не только в клавишах, но и в смещенном фотомодуле;

новая расцветка – производители добавили голубой цвет, который смотрится не так контрастно в сравнении с зелеными и синими моделями предыдущих поколений;

улучшена яркость – дисплей действительно порадовал, заиграв новыми красками поразительной яркости.

Также стоит отметить уменьшенную "челку" смартфона. Этот факт никак не влияет на функциональность, но фанаты больших экранов предпочитают, когда они избавлены от лишнего.

На что еще обратить внимание в новом iPhone?

Также важным новшеством является чип, на котором работает смартфон. Даже Айфон 12 поражал своей скоростью, работая на A14 Bionic, а обновленный чип A15 с шестью ядрами вдвое увеличивает скорость процессора. Что касается обработки данных, то она ускорится за счет увеличенной оперативной памяти, к которой было добавлено 2 Гб во всех смартфонах 13 поколения.

Многие функциональные новшества наверняка раскроются в процессе использования. Сейчас можно сказать, что производители улучшили именно те моменты, на которые наблюдается спрос у пользователей – длительность автономной работы и возможность создания мультимедийных файлов.